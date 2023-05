Allarme demografico tra welfare e migranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il calo della popolazione, e della popolazione attiva in particolare, è una tendenza che riguarda l’Italia più di altri Paesi. Servono con urgenza risposte - dalla politica e anche dalle imprese - che mettano in campo politiche coerenti sul welfare, sui giovani, sulle nascite, così come sui flussi migratori e l’integrazione. Senza preconcetti e senza rigidità ideologiche. «Solo per effetto del cambiamento demografico, della composizione per età della popolazione, del numero di abitanti, il Pil dai 1.800 miliardi attuali rischia di scendere di 500 miliardi da qui al 2070», ha spiegato il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, che sarà tra i relatori del Festival di Trento.

DOMENICA 28 MAGGIO

Allarme demografia in Italia

I protagonisti: Giancarlo Blangiardo (presidente Istat), Alessandro Rosina (Università Cattolica del S. Cuore), Stefani Scherer (Università di Trento), Laura Zanfrini (Università Cattolica del S. Cuore)