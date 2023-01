Allarme di Federauto: senza proroga cadono i benefici del credito d’imposta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Niente aiuti per i veicoli commerciali. Perlopiù in un momento di forti rialzi del costo dei carburanti. A lanciare l’allarme è Federauto con Massimo Artusi, Vicepresidente e Responsabile Trucks&Van che sottolinea: «Il nuovo anno è cominciato in modo deludente per i veicoli commerciali che il Governo sembra aver dimenticato sia nel decreto Milleproroghe che nel rinnovo dell’Ecobonus». La questione è duplice per il settore che sconta una carenza di strumenti agevolativi e che ha chiuso il 2022 con una flessione

del 13% sul 2021, 24mila veicoli in meno rispetto all’anno precedente,

Il nodo credito d’imposta

Manca all’appello il rinnovo dei crediti d’imposta, «una misura che esiste da diversi anni – ricorda Artusi – proprio a sostegno degli investimenti in beni strumentali tradizionali e innovativi». Ma non solo, «il Governo – aggiunge Federauto – non ha neppure previsto la proroga dei termini di consegna peri beni già ordinati e confermati, con il versamento dell'anticipo del 20%, nonostante i gravissimi ritardi che la crisi di disponibilità delle materie prime e dei semiconduttori sta causando alle filiere produttive e distributive».

Se non si immatricola il mezzo entro il 30 maggio, dunque, si rischia di perdere il beneficio del credito pur avendo fatto l’acquisto nel corso del 2022. La consegna dei veicoli industriali, confermano i dealer, richiedono mediamente un anno di attesa, «chi ha acquistato nell’ultimo semestre del 2022 rischia di non poter utilizzare l credito di imposta, oltre al danno anche la beffa» commenta Artusi.

Ecobonus da cambiare

Al problema del credito d’imposta si aggiunge poi la questione degli Ecobonus, con il nuovo piano di aiuti operativo dal 10 gennaio scorso. Di fatto gli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali «utilizzati nella logistica urbana e regionale», spiega Federauto, presentano gli stessi vincoli attuativi della versione 2022, vincoli «che hanno reso quasi del tutto inutilizzate le risorse a disposizione l’anno scorso».

Per il comparto dei veicoli commerciali il piano incentivi prevede una misura – da 4mila a 6mila euro di aiuti – soltanto nel caso si acquisti un veicolo commerciale full electric (Bev) a fronte della rottamazione, obbligatoria, di un mezzo tradizionale. «L’anno scorso – spiega Artusi – è stato utilizzato solo il 10% dello stanziamento pari a 10 milioni». Non è stato introdotto alcun correttivo dunque la misura è destinata a rimanere al palo anche quest’anno.