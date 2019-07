Allarme Fmi: ripresa precaria nel 2020. Per l’Italia crescita allo 0,1% di Gianluca Di Donfrancesco

La crescita mondiale resta debole, azzoppata dalle tensioni sul commercio e dal rischio geopolitico. E il Fondo monetario internazionale abbassa, anche se di poco, le previsioni fatte ad aprile, quando aveva già tagliato le stime di ottobre 2018. Nell’aggiornamento di luglio del World Economic Outlook, il Fondo taglia dello 0,1% le stime sia per il 2019 che per il 2020, portandole rispettivamente al 3,2% e al 3,5%. Con l’avvertenza che la ripresa attesa per l’anno prossimo è «precaria» e che le probabilità di un peggioramento della congiuntura superano quelle di un miglioramento.

CRESCITA DEBOLE Le previsioni dell'Fmi. Variazione annua del Pil e differenza sulle stime di aprile. Dati in %

Politiche sbagliate

Scelte ed errori di natura politica «hanno giocato un ruolo importante nel dare forma a questi risultati, non ultimo attraverso l’impatto sulle aspettative dei mercati e sulla fiducia delle imprese». Il report del Fondo monetario è esplicito nell’individuare le cause dell’indebolimento della congiuntura: l’escalation delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino a maggio (quando la Casa Bianca ha alzato al 25% i dazi su 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina), i conseguenti timori per la possibile disarticolazione delle catene di fornitura globali e le tensioni geopolitiche - e qui vengono citate espressamente le sanzioni Usa contro l’Iran - hanno fiaccato la fiducia dei mercati.

La sorpresa Usa

In un quadro di generale fragilità, spiccano proprio gli Stati Uniti: per quest’anno, il Fondo prevede una crescita del 2,6%, vale a dire lo 0,3% in più rispetto alle stime di aprile. Dietro questa accelerazione inattesa, spiega il report, ci sono i robusti dati dell’export e soprattutto l’accumulazione di scorte da parte delle imprese, mentre la domanda interna e le importazioni si sono mostrate più deboli. Nella seconda metà dell’anno, gli Usa potrebbero allora rallentare e nel 2020 la crescita è vista frenare all’1,9%.

L’Eurozona tiene

Le stime di crescita sono dell’1,3% quest’anno e dell’1,6% nel 2020, leggermente meglio del previsto. La Germania, che nell’anno in corso soffre il calo della domanda esterna e degli investimenti, nel 2020 potrebbe rialzare la testa, con una crescita dell’1,7%. L’economia tedesca (ed europea) sembra insomma potersi lasciare alle spalle la zavorra della crisi dell’auto, onda lunga del diesel-gate.