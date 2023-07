Allarme incendi, emissioni come 10 milioni auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022 in Europa si sono verificati 2709 incendi (dati Effis European Forest Fire Information System), più del triplo della media degli ultimi 17 anni. Nello scenario del cambiamento climatico l’aumento degli incendi, facilitato da periodi siccitosi e incremento delle aree a rischio, rappresenta certamente una delle principali conseguenze dell’aumento delle temperature. S’innesca un circolo vizioso, per cui le ingenti masse di CO2 emesse dalla combustione di foreste aumentano a loro volta il surriscaldamento globale.

Dagli incendi boschivi emissioni come 10 milioni di auto

Le emissioni totali provocate dagli incendi boschivi dell’Unione Europea e del Regno Unito nel 2022 sono state pari a 9 megatonnellate di carbonio, equivalenti a quelle emesse da 10.000.000 di automobili nello stesso periodo, il livello più alto registrato dal 2007. Lo dice la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che calcola oggi l’impatto degli incendi su ambiente e salute.

Grecia, 30 mila evacuati per incendi Rodi

«Un milione di tonnellate di CO2 sprigionate solo dagli incendi verificatisi nel mese di luglio in Grecia equivalgono alle emissioni derivanti dalla combustione di 2,3 milioni di barili di petrolio, ovvero 103 milioni di litri di gasolio - spiega il presidente Alessandro Miani -. Per confronto, basti pensare che in Italia nell’intero 2022 gli incendi hanno prodotto 1 milione e 900 mila tonnellate di CO2, pari a circa 5 milioni di barili di petrolio, ossia quanto si brucia in Italia per produrre energia elettrica per poco meno di una settimana.

Per non parlare delle 2.750 tonnellate di ossidi di azoto e delle 7.500 tonnellate di PM 2.5 emesse nello stesso periodo a causa degli incendi nel nostro Paese.

I cambiamenti climatici

L’uomo ha innescato cambiamenti climatici che a loro volta sono responsabili di temperature tali da favorire il susseguirsi di incendi in grado di alimentare ancor più negativamente le emissioni di gas climalteranti. - prosegue Miani - Le combustioni dovute agli incendi sprigionano nell’atmosfera sostanze tossiche che possono ricadere nelle zone più o meno limitrofe all’incendio stesso.