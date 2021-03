Allarme inflazione, mercati in pressing sulle banche centrali Il timore che l’inflazione (pompata dai grandi stimoli fiscali e monetari) possa sfuggire di mano è elevato, per cui i mercati iniziano a fare pressione sulle banche centrali perché facciano qualcosa di più. Nuove misure di Morya Longo

(© Jack Jones)

Il timore che l’inflazione (pompata dai grandi stimoli fiscali e monetari) possa sfuggire di mano è elevato, per cui i mercati iniziano a fare pressione sulle banche centrali perché facciano qualcosa di più. Nuove misure

3' di lettura

Ieri è stata la Banca centrale dell’Australia a tirare le orecchie ai mercati: non sfidateci - ha in sostanza detto il Governatore Philip Lowe -, perché noi intendiamo rispettare l’obiettivo di tenere bassi i rendimenti dei titoli di Stato. L’istituto australiano si è dato il compito esplicito di mantenere il tasso dei titoli triennali intorno allo 0,10%, ma nei giorni scorsi il mercato - impaurito per un ritorno dell’inflazione - l’ha spinto fino allo 0,15%. Così il Governatore è sceso in campo: ...