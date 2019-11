Allarme per la cimice asiatica Il Friuli aspetta lo sblocco dei fondi

Purtroppo, però, quello del 2016 è stato uno stanziamento una tantum: «E non poteva essere altrimenti - spiega Merz - se un fondo viene creato con la motivazione della calamità naturale, i regolamenti Ue impongono che sia necessariamente straordinario e quindi non può essere replicato negli anni». Ecco perché le regioni del Nord Italia, Friuli in prima linea, stanno facendo pressing per chiedere una deroga alla clausola dell’una tantum: altrimenti, mantenendo la “cimice asiatica” come motivazione, non sarà possibile attivare nessun nuovo fondo regionale. E in Friuli, invece, i fondi ci sarebbero anche.

Un’alternativa c’è, ed è quella di chiedere un finanziamento al fondo di rotazione per le imprese. Per quanto la portata del contributo sia decisamente ridotta: «Dal fondo però - ricorda Merz - si può soltanto ottenere prestiti decennali a tasso zero, non finanziamenti a fondo perduto». E le assicurazioni private, sono una via percorribile? «Il Fondo di solidarietà nazionale - spiega il dirigente Coldiretti - ha effettivamente incluso il danno da cimice asiatica tra gli eventi assicurabili. Peccato però che nessuna assicurazione privata da allora si sia detta disponibile ad assumersi questo rischio». Le polizze insomma da quest’anno potrebbero esistere, eppure non ce ne sono.

A livello regionale, l’unica cosa che la giunta può fare è dunque quella di unirsi al coro delle altre regioni colpite e continuare a chiedere una deroga per potere stanziare altri fondi. Intanto, i danni alle coltivazioni non si fermano: «In alcune aree - racconta Merz - quest’anno è andato perduto il 100% del raccolto e questo nonostante la presenza delle reti antinsetto. Un po’ perché dai buchi antigrandine delle reti spesso passano anche le cimici». E un po’ perché le reti stesse si sono rivelate più un danno che altro: avvolgendo per intero le piante, dalla cima alle radici, finiscono per limitarne la traspirazione. Con il risultato che, mentre diminuiscono le cimici, aumentano le malattie fungine.