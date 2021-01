Allarme Moody’s sull’Italia: un Governo debole aumenta i rischi sul rating L’agenzia non tema elezioni anticipate, ma la fragilità del Conte bis mette in pericolo l’efficace utilizzo del Recovery Fund di Maximilian Cellino

Nel giorno in cui la pressione su BTp e spread torna a farsi sentire è Moody’s a dare voce al mercato, rinnovando i timori su quanto la crisi di Governo (o la persistente debolezza dell’esecutivo guidato da Conte dopo il voto parlamentare) possa influenzare l’efficace utilizzo dei fondi in arrivo dall’Europa. E condizionare così da una parte anche la crescita futura, dall’altra anche il merito di credito del nostro Paese, che ha un rating sul debito pubblico sempre in bilico sull’orlo del junk (o «spazzatura»).

Governo ancora in carica, di fronte a sfide sempre più importanti

Pur riconoscendo che l’attuale governo rimarrà in carica, l’agenzia di rating riconosce come Conte sia stato «lasciato con una posizione parlamentare indebolita, non essendo riuscito a ottenere la maggioranza assoluta al Senato» proprio alla vigilia di sfide politiche di vitale importanza «sia nel gestire l’attuale fase della pandemia, sia nel garantire l’assorbimento efficace e tempestivo dei fondi di ripresa dell’UE, elemento chiave per migliorare il basso potenziale di crescita dell’Italia».

Certo, l’ipotesi di elezioni anticipate tanto temuta in Europa resta improbabile anche secondo Moody’s, che però punta il dito sulle sfide che il Governo dovrà inevitabilmente affrontare «in merito alla governance e all’assegnazione dei fondi Ue per la ripresa dalla

pandemia, questioni che sono state il catalizzatore del periodo più recente di instabilità politica». L'Italia, ricorda l’agenzia, «riceverà più di 200 miliardi di euro, circa il 12% del PIl atteso nel 2021, in sovvenzioni e prestiti entro il 2026 dal piano Next Generation EU (Ngeu) e sarà il principale destinatario nell’Ue in termini nominali».

...pari a 5 anni di spesa pubblica

Le somme, proseguono gli analisti, sono significative, «equivalenti a più di cinque anni di spesa per investimenti pubblici, e probabilmente stimoleranno la crescita economica dell'Italia se spesi in modo produttivo». Ma tutto questo può avvenire soltanto se «le autorità italiane seguiranno le misure pianificate per snellire i processi di investimento pubblico e per migliorare l’efficienza degli appalti pubblici e della pubblica amministrazione in generale».