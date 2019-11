Allarme Onu: aumento di oltre 3 gradi delle temperature medie. Sale rischio alluvioni e carestie

Le emissioni di gas serra sono salite dell’1,5% all’anno nell’ultimo decennio, nonostante gli avvertimenti e le campagne di sensibilizzazione. Nel 2018, le emissioni totali, comprese quelle legate all’agricoltura, hanno raggiunto 55,3 gigatonnellate di CO2 equivalente.

I Paesi del G20 rappresentano collettivamente il 78% delle emissioni globali, ma sette di loro non hanno ancora messo in atto politiche per raggiungere gli attuali Ndc, scrive l’Unep. Tra questi ci sono gli Stati Uniti di Donald Trump, che hanno deciso di abbandonare l’Accordo di Parigi (gli altri sei sono Australia, Brasile, Canada, Giappone, Corea del Sud, Sudafrica).

...e agire in fretta

Per gli scenziati dell’Unep, limitare l’aumento della temperatura media globale di 1,5 gradi è ancora possibile. Ma bisogna agire subito, come ha sottolineato il direttore esecutivo, Inger Andersen. Ogni anno di ritardo oltre il 2020 comporterebbe infatti la necessità di adottare tagli più rapidi e quindi più costosi e più difficili.

Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica sono gli ingredienti chiave: per fare un esempio, l’elettrificazione dei trasporti potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del settore del 72% entro il 2050.

La trasformazione necessaria per centrare l’obiettivo dell’aumento di 1,5 gradi della temperatura mondiale richiede, secondo l’Unep, investimenti per 1.600-3.800 miliardi di dollari l’anno tra il 2020 e il 2050.