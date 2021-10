Allarme sul panettone: il prodotto low cost minaccia l’artigianale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un settore che vale 109 milioni di euro e rappresenta il 52% del comparto. È quello del panettone artigianale acquistato da 2,4 milioni di famiglie con una crescita del 5,3% negli ultimi due anni. Eppure il panettone artigianale italiano rischia di essere seriamente danneggiato da prodotti che poco hanno a che vedere con la fattura artigianale. Un tema che è stato rilanciato qualche giorno fa alla Reggia di Caserta nel corso della prima convention sul panettone.

Il primo a sollevare il problema è stato Nicola Fiasconaro, titolare con i fratelli dell’omonima azienda di Castelbuono in provincia di Palermo, che da qualche tempo ha avviato anche un dialogo con rappresentanti di vari ministeri per arrivare alla tutela anche a livello internazionale del panettone italiano e in particolare del prodotto artigianale. Il pericolo maggiore, secondo i pasticcieri italiani, viene dall’estero: oggi il più grande produttore al mondo di panettone che si definisce «italiano»: è il Brasile, seguito dal Perù . L'azienda brasiliana, di origini italiane, Bauducco produce circa 200 mila tonnellate di prodotto all'anno, con 140 mila filiali in 40 paesi. «Aumentare l'export di prodotti italiani è solo la prima soluzione per combattere la contraffazione della nostra tradizione dolciaria – dice Fiasconaro –. Serve di una più chiara regolamentazione delle diverse categorie di pasticceria sia dal punto di vista legislativo che terminologico».

C’è una questione di forma e c’è una questione di sostanza che però coincidono. «Un buon panettone artigianale può definirsi tale quando tutti gli ingredienti rispettano criteri di qualità e genuinità ma soprattutto quando viene rispettata la lavorazione con lievito madre rinfrescato – dice Salvatore De Riso detto Sal, pasticciere della Costa d’Amalfi come si legge sul sito internet e da maggio presidente della prestigiosa Accademia dei pasticcieri italiani –. Il decreto ministeriale 22 luglio 2005, che disciplina anche la produzione di panettone, è troppo generico. Bisogna trovare il modo di distinguere il panettone artigianale da quello industriale e soprattutto tutelare il panettone italiano».

C’è dunque l’esigenza di introdurre disciplinari più rigorosi per proteggere l’autenticità del panettone e garantire l’informazione corretta sul prodotto. «La recente vittoria italiana al Campionato del mondo di alta Pasticceria di Lione ha riportato con forza sotto i riflettori la competitività della nostra arte dolciaria, ma anche la necessità di proteggere questa eccellenza del Made in Italy – dice Fiasconaro –. Manca chiarezza anche sulle diverse categorie di panettone, artigianale e industriale, e sulla esatta definizione di ingredienti base, come pasta acida, lievito madre naturale e disidratato». E su questa stessa linea troviamo anche Claudio Gatti, presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano: «Stiamo cercando di fare squadra anche con altre associazioni di settore perché da soli non si va da nessuna parte. L’obiettivo è promuovere e tutelare il panettone italiano, un prodotto che tutti cercano di accaparrarsi».