Allarme a Pechino: focolaio nel più grande mercato all’ingrosso

Chiusi 11 quartieri

Nel quadro delle misure per frenare la diffusione del virus, il distretto di Fengtai ha deciso di chiudere 11 quartieri nei dintorni del mercato.

Le autorità hanno chiuso il mercato di Xinfadi alle 3 del mattino di sabato, dopo che due uomini che lavoravano in un centro di ricerca sulla carne che avevano recentemente visitato il mercato sono risultati infetti.

«Una valutazione preliminare suggerisce che questi casi possono essere entrati in contatto con un ambiente contaminato nel mercato o essere stati infettati dopo essere stati a contatto con persone infette. Non possiamo escludere casi successivi in futuro», ha detto Pang Xinghuo, un funzionario del Centro per il controllo delle malattie di Pechino.



Il mercato di Xinfadi

Le autorità di Pechino avevano precedentemente bloccato il commercio di carne bovina e ovina al mercato di Xinfadi, insieme alle chiusure di altri mercati all'ingrosso intorno alla città.

Riflettendo le preoccupazioni sul rischio di un'ulteriore diffusione del virus, i principali supermercati di Pechino hanno rimosso il salmone dai loro scaffali durante la notte dopo che il virus che causa il COVID-19 è stato scoperto sui taglieri usati per il salmone importato al mercato, ha riferito il Beijing Youth Daily.



In arrivo test a tappeto

Le autorità di Pechino hanno detto che più di 10.000 persone al mercato faranno test per individuare le infezioni da coronavirus. Il governo della città ha anche detto di aver abbandonato i piani per riaprire le scuole lunedì per gli studenti dei primi tre anni di scuola elementare.



Le autorità sanitarie hanno visitato sabato la casa di una giornalista di Reuters nel distretto di Dongcheng a Pechino per chiedere se aveva visitato il mercato di Xinfadi, che si trova a 15 km (9 miglia) di distanza. Hanno detto che la visita faceva parte dei controlli che Dongcheng stava conducendo.