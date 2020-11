Allarme dei produttori di energia: «Italia nei target Ue solo nel 2085»

Accade nei grandi temi. L’anidride carbonica nell’aria è sempre più concentrata ed è arrivata allo 0,0417%, il clima è ancora più incostante, e poi (dice Ronchi) «il trasporto pubblico e la sharing mobility sono fortemente calati, gli interventi di rigenerazione urbana hanno subito rallentamenti, le produzioni agroalimentari di qualità hanno sofferto per la flessione dei mercati esteri, del turismo e della ristorazione».

Antri segnali di pessimismo. A Key Energy una ricerca del Politecnico di Milano fotografa le energie rinnovabili in Italia e delinea le proiezioni per i prossimi anni e, dice Gianni Silvestrini, dovrà «più che triplicare l’attuale potenza fotovoltaica e più che raddoppiare quella eolica occorre con un netto cambio di passo dal punto di vista autorizzativo».

Perché non si sbloccano gli investimenti verdi? La burocrazia dei politici e dei funzionari con il terrore di autorizzare, dice Agostino Re Rebaudengo presidente di Elettricità Futura. Un mercato paralizzato dalle norme che non dà agli investitori certezze di rientro, aggiunge a Key Energy l’economista Alessandro Marangoni.

Si cercano soluzioni

Non a caso il parlamentare cinquestelle Gianni Girotto è riuscito al Senato a imporre regole in base alle quali le Regioni entro sei mesi perché individuino le aree idonee dove poter istallare impianti a fonti rinnovabili, con una semplificazione nell’iter dei progetti (fronte autorizzazioni) e regole per semplificare il mercato energetico (fronte mercato). Le imprese dicono: tutto giusto ma davvero servono altre regole per regolare le regole che non regolano?

La soluzione ripetuta dai ministri che hanno partecipato ai convegni virtuali di Ecomondo sta nelle speranze riposte nel Recovery Fund, nel Green Deal europeo e nel Next Generation Ue di Ursula von der Leyen.