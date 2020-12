Allarme Rsa, pochi operatori dicono sì al vaccino: le ipotesi allo studio per renderlo obbligatorio Secondo il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri dei Cinque Stelle «se nei prossimi mesi la campagna non dovesse raggiungere i 2/3 della popolazione, allora si dovrebbero prendere delle contromisure. Tra queste, c'è l'obbligatorietà» di Andrea Carli

Dopo il V-Day e le prime vaccinazioni nell’Unione europea si è acceso il dibattito (e con esso la polemica) sull'obbligo di vaccinazione anti-Covid per medici e personale sanitario. Il governo non l’ha previsto, ma come ha spiegato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli potrebbe farlo, e solo al termine di una campagna di informazione che chiarisca ai cittadini tutti i dubbi, e in base ai risultati di questa campagna.

Tra le soluzioni allo studio ci sarebbe quella di un patentino “di immunità” rilasciato dalle regioni che se da una parte attesterebbe il fatto che la persona si è sottoposta al vaccino, dall’altra consentirebbe a chi lo detiene di tornare a frequentare palestre, teatri, cinema, o anche a viaggiare. Il tutto avverrebbe con il coinvolgimento del parlamento nella discussione sulle opportunità di adottare la misura.

Un operatore sanitario su 5 non intende vaccinarsi

Allo stato attuale l’operazione di vaccinazione non convince tutti. A Pavia, ad esempio, solo due operatori su dieci delle 85 strutture della provincia sarebbero disponibili a sottoporsi al trattamento, anche se, ha precisato l'Ats, il sondaggio è ancora in corso. L’agenzia Ansa stima che in media un operatore sanitario su cinque non intende farlo. La conseguenza è che, nel caso non ci fosse l’adesione attesa, i pazienti più anziani e fragili potrebbero essere a rischio contagi.

A favore dell’obbligatorietà del vaccino si sono espressi il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli e il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. Il primo non ha dubbi: «Chi rifiuta il vaccino non può lavorare in corsia». Il secondo è dell’idea che il vaccino debba essere obbligatorio per medici, infermieri e personale sanitario. «Se gli operatori sanitari non faranno il vaccino, io sono per una forma di obbligo», ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute. «Tutti gli operatori sanitari, a partire dai medici, devono vaccinarsi contro il Covid e se non vogliono essere vaccinati devono essere sospesi dal servizio perché, appunto, non possono essere idonei al servizio che svolgono», ha sottolineato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

Vax Day in tutta Europa, scatta la controffensiva del vaccino

Governo diviso

Nel governo emergono sensibilità diverse. Se i Cinque stelle sono contrari all’obbligatorietà, con la ministra della Pa Fabiana Dadone a sostenere che basterebbe «una forte raccomandazione», Italia Viva preme perché l’obbligo sia previsto. Per Renzi va introdotto «subito almeno per gli operatori sanitari e socio sanitari». Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa del Pd ha proposto che l’obbligatorietà sia «una precondizione per chi lavora nel pubblico». Non solo: nel caso in cui alla fine dovesse emergere un «rifiuto che non si riesce a superare», Zampa non ha escluso che nel pubblico non si possa lavorare.