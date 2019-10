Allarme Sea Watch Italy: «AlanKurdi minacciato dai libici, 109 persone in pericolo» «Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte”»

L’Alan Kurdi (foto Epa)

1' di lettura

«L’equipaggio di #AlanKurdi é in questo momento minacciato dai libici. “Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte”». È il tweet pubblicato da Sea Watch Italy nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 26 ottobre.