Allarme Ue: rischio escalation in Ucraina, 150mila soldati russi alla frontiera  

Ue cauta su nuove sanzioni

In questo momento, tuttavia, i Ventisette non hanno intenzione di percorrere questa strada, controversa e accidentata, ha detto Josep Borrell. Misure sanzionatorie sono state introdotte in marzo, per via della vicenda di Alexei Navalny, l’oppositore politico al presidente Vladimir Putin incarcerato in Russia (si veda Il Sole 24 Ore del 23 marzo). Nello stesso modo, i Ventisette non hanno intenzione di imitare a tappeto la Repubblica Ceca nell’espulsione di 18 diplomatici russi, accusati di spionaggio.

Il caso Navalny

A proposito dello stesso Navalny, alla terza settimana di uno sciopero della fame in una prigione russa, l’Alto Rappresentante si è limitato a ribadire che «le autorità russe devono assicurargli l’assistenza di medici professionisti». In buona sostanza, i Ventisette appaiono in difficoltà nei confronti della Russia. Non possono permettersi che il caso Crimea si ripeta, con l’annessione del Donbass per esempio; al tempo stesso temono di contribuire a una drammatica escalation.

Giro di vite sulla giunta di Myanmar

Sempre ieri i Ventisette hanno deciso un giro di vite in Myanmar (l’ex Birmania) dove le forze armate hanno preso il potere in febbraio. Nuove sanzioni sono state decise contro 10 militari della giunta e due società – la Myanmar Economic Holdings Public Company Limited e la Myanmar Economic Corporation Limited - che assicurano il finanziamento del governo (si veda Il Sole 24 Ore del 23 marzo). Così facendo l’Unione europea segue l’esempio del Regno Unito e degli Stati Uniti.