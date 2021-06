Allarme vaccini: più dosi a luglio o slittano le prenotazioni

3' di lettura

Da una parte la variante Delta del Covid avanza in Italia in modo preoccupante e si moltiplicano gli appelli istituzionali a proseguire con la campagna di vaccinazione. Dall’altra le grandi Regioni lanciano l’allarme: con la riduzione del rifornimento di dosi a luglio, c’è il rischio di un rallentamento nelle somministrazioni con il blocco o rinvio delle prenotazioni per chi non ha ancora ricevuto la prima dose.

«Credo che a livello nazionale dovremo riprogrammare alcune prime dosi per spostarle più avanti perché non ci sono sufficienti vaccini» ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Appelli a rivedere i rifornimenti sono arrivati da Lombardia e Lazio, ma anche da Piemonte e Campania per nulla rassicurate dai numeri forniti dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo («La differenza tra le consegne di giugno e quelle di luglio sarà di 0,8 milioni di dosi, pari al 5% circa, in termini percentuali»).

Al momento in Italia risulta utilizzato il 90% dei vaccini consegnati ma la campagna è ormai centrata per gran parte sul vaccino a mRNA Pfizer con un tasso di somministrazione del 92%, mentre il vaccino a vettore virale AstraZeneca è fermo all’82% (rimangono in frigo 1,8 milioni di dosi).

Le consegne programmate e quelle consegnate

La tabella inclusa nel piano vaccinale (aggiornata al 23 aprile 2021) stimava che alla fine del terzo trimestre (quindi entro il 30 giugno) sarebbero stati disponibili 76,224 milioni di dosi. Al 26 giugno ne risultano consegnate 54,657 milioni (-28,2% rispetto al previsto) ma va ricordato che le 7,313 milioni di dosi Curevac non sono mai arrivate (il vaccino anti-Covid a mRna del laboratorio tedesco ha mostrato solo il 47% di efficacia).

Lombardia: prenotazioni a rischio

«Purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto» ha detto il presidente regionale Attilio Fontana. «Anzi - ha aggiunto - rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente». La Lombardia ha utilizzato il il 91,6% dei vaccini ricevuti (è la percentuale più alta tra tutte le Regioni) e, in particolare, il 95% dei 6,3 milioni di vaccini Pfizer. Quasi la metà delle scorte residue (48,9%) sono targate Astrazeneca. La Lombardia è terza per dosi somministrate ogni 100mila abitanti (poco più di 85mila).