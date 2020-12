Allarme vaccino antinfluenzale in Lombardia: campagna a rischio stop, riprenderà dal 15 dicembre Fornitura da 200mila dosi in ritardo, nuove distribuzioni tra dieci giorni. Si teme che i prodotti non siano sufficienti per gli operatori sanitari di Sara Monaci

Fornitura da 200mila dosi in ritardo, nuove distribuzioni tra dieci giorni. Si teme che i prodotti non siano sufficienti per gli operatori sanitari

4' di lettura

La campagna vaccini antinfluenzale in Regione Lombardia è a rischio. Potrebbe essere interrotta per almeno una settimana e riprendere - se arriverà l’ultima fornitura attesa da 200mila dosi - il 15 dicembre.

È l’allarme lanciato durante una riunione tra dirigenti dell’Agenzia di tutela della Salute (Ats) di Milano e i medici di base. Quanto detto, riportato nei documenti di riepilogo dell’incontro, sottolinea la penuria di dosi. «I vaccini non arrivenno prima del 10 dicembre e la campagna vaccinale riprenderà il 15 dicembre anche nei centri vaccinali, che hanno già terminato i loro vaccini». Viene inoltre sottolineato che «arriveranno dosi inferiori a quelle richieste» e che verranno distribuite «nei centri vaccinali delle Asst e quindi i dottori sono pregati di andare a prendere lì le loro dosi, non in farmacia».

Loading...

Al momento, riepilogando i numeri che la stessa Regione Lombardia ha fornito lo scorso 24 novembre attraverso una comunicazione interna ai direttori generali di Ats e Asst, sono già stati distribuiti 1,3 milioni di vaccini ai Medici di medicina di base e altre 250mila dosi alle Asst . A conti fatti, a fine dicembre, si dovrebbe arrivare ad un totale di 2,4 milioni di vaccini (di cui 500mila garantiti ai bambini tra 0 e 6 anni).

Il timore per gli operatori sanitari

In base al cronoprogramma, sarebbe previsto l’arrivo per metà dicembre di 200mila nuove dosi, che le Ats dovrebbero gestire. Entro il 30 novembre dovevano essere distribuite 200mila dosi, di cui 40mila già consegnate. Poi si parla genericamente di altre 504mila dosi in distribuzione e in fase di consegna. Probabilmente la distribuzione del 30 novembre è rimasta ferma e i tempi si sono allungati. Pertanto molti medici di medicina generale, che mediamente hanno ricevuto circa 230 dosi per studio, si trovano costretti a fermare il lavoro di vaccinazione, in attesa di ulteriori dosi. Da precisare che mediamente ogni studio medico segue tra i 500 e i 600 pazienti, quindi le dosi sono inferiori al fabbisogno teorico. Ben oltre la metà dei lombardi potrebbe rimanere senza vaccino antinfluenzale, se tutti ne facessero richiesta.