Allarme varianti, ipotesi arancione in tutta Italia. Regioni discutono revisione delle fasce Attese dal governo le prossime decisioni a partire dal blocco degli spostamenti tra Regioni in scadenza il 25 febbraio. Salvini: si intervenga in modo rapido e circoscritto di Nicola Barone

Rezza: contro varianti agire aggressivamente con mini zone rosse

Attese dal governo le prossime decisioni a partire dal blocco degli spostamenti tra Regioni in scadenza il 25 febbraio. Salvini: si intervenga in modo rapido e circoscritto

3' di lettura

Preoccupano le proiezioni dei contagi nelle prossime settimane. E al momento lo schema più probabile allo studio è quello di un nuovo lockdown sulla falsariga delle restrizioni imposte nello scorso Natale, in pratica con l’Italia tutta arancione ed eventuali maggiori limitazioni (da zona rossa, per intendersi) nei fine settimana. Alla Conferenza delle Regioni nel pomeriggio di questa ipotesi si parlerà - caldeggiata dallo stesso presidente Stefano Bonaccini - ma anche di nuovi criteri alla base del sistema dei colori. Le proposte saranno poi portate al governo Draghi che deve prendere decisioni a partire dal blocco degli spostamenti tra Regioni in scadenza il 25 febbraio.

Salvini contrario. «Basta con gli annunci»

È bastato che circolassero le voci degli interventi in fase di discussione per far saltare sulla sedia Matteo Salvini. «Zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l’intero Paese». Parole parzialmente poi sfumate fermo restando il concetto. «Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati». Strada sbarrata anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per il quale «dopo un anno di lockdown penso che cittadini e imprese si aspettino esattamente l’opposto. Si aspettano che il Paese si prepari a ripartire».

Loading...

Giani: criteri più oggettivi per decidere le zone



Anche tra le Regioni serpeggia del malcontento sul sistema in vigore di assegnazione delle fasce e in più di una vengono invocati criteri più oggettivi come fa il presidente della Toscana Eugenio Giani. «L’Rt sappiamo che ha molti margini di valutazione discrezionale, non si fonda sui contagi ma sui sintomatici. Quanti sono i sintomatici Regione per Regione non è possibile saperlo, perché voi andate nei siti delle Regioni, noi in Toscana lo mettiamo in modo molto trasparente, ma qualche altra Regione non lo mette nemmeno». Spiega Giani che «io per primo vado a vedere le tabelline dei contagi, e vedo che stamani noi ne abbiamo 950, ma la Lombardia ne ha 3700: perché la Lombardia è zona gialla e noi restiamo in arancione? Io un po’ me lo domando, quindi io vorrei che questi dati fossero quelli a cui ci si riferisce: i contagi, le terapie intensive, i posti Covid occupati negli ospedali, perché il criterio sia chiaro, trasparente al cittadino come al presidente. Se non appare chiaro al presidente, vi immaginate al cittadino?».

Dal monitoraggio numeri in peggioramento

Con gli ultimi dati in zona arancione sono finite Campania, Emilia Romagna e Molise facendo salire a otto le Regioni dove da domenica saranno chiusi bar e ristoranti per tutta la giornata e lo spostamento dal proprio Comune deve essere motivato con ragioni di lavoro, salute e necessità. Nelle aree dove è stata individuata una maggiore diffusione delle varianti sono già scattati invece lockdown locali, come nel caso da delle province di Bolzano, Perugia, Pescara e Chieti e di diversi Comuni in Lombardia, Toscana, Molise, Lazio e Piemonte.

Covid, Codogno un anno dopo: la testimonianza dei residenti

Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute fotografa una situazione in peggioramento in tutta Italia, dovuta soprattutto alle varianti del Covid in crescita, e gli esperti dell'Istituto superiore di sanità tornano a chiedere un innalzamento dell’allerta generalizzato. «Serve una drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità, è fondamentale rimanere a casa il più possibile», dice l'Iss alla luce di un Rt ormai prossimo all'1 e in salita da tre settimane. I dati dicono di una controtendenza verso l’aumento dei casi, fatto di cui si torva conferma nei numeri giornalieri che indicano quasi 15.500 casi, duemila più di giovedì, e ancora 353 morti in 24 ore, il tasso di positività che sale al 5,2% e un aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+14) che da giorni si sono stabilizzati sui duemila e non riescono a scendere.