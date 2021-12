Alle 12.30 in diretta confronto con i lettori sulla formula d’investimento del Pac

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

ImPACchettiamo i risparmi, Il Natale si avvicina ed arriva l'occasione per fare all'interno delle famiglie dei “buoni propositi” anche sul fronte degli investimenti finanziari. Con i libretti di risparmio e gli altri strumenti privi di rischio che ormai non rendono quasi niente, gli investitori devono mettere in conto di correre dei rischi per portare a casa un po' di rendimento. Ma i listini azionari continuano a macinare record e la paura di entrare in Borsa in ritardo spinge i risparmiatori a procrastinare le scelte di investimento. E intanto rischiano di perdere occasioni di guadagno.

Per dribblare l'ansia del timing sbagliato è bene valutare la cosiddetta formula del Pac (Piano di accumulo del capitale) che consente di accedere ai mercati anche con piccole somme mensili a chi non ha grandi disponibilità finanziarie. Con il Pac non si scongiura la partenza con un ribasso degli indici, ma si sposta l'obiettivo di risparmio e di risultato nel lungo termine, puntando sul trend dei mercati e non sulle opportunità di breve.

Loading...

Il giornalista di Plus24 Antonio Criscione, insieme a Giuseppe Romano (responsabile ufficio studi di Consultique) e il Prof. Ruggero Bertelli (esperto di finanza comportamentale), illustreranno i benefici di investire attraverso la formula dei Piani di accumulo.

Il pubblico potrà rivolgere domande agli esperti attraverso le chat dei canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore.