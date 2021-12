Alle 12.30 in diretta confronto con i lettori su quanto sono sostenibili le Pmi in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivano i criteri green dell'Europa e non si potrà più far finta di niente. Anche le banche saranno valutate dalle authority e dal mercato in base alle proprie attività “verdi” (green asset ratio). Dalla loro, le Pmi dovranno fornire dati e informazioni precise sulle attività sostenibili. Da banche e imprese viene chiesta però un'applicazione morbida di questi nuovi criteri. In caso contrario, ci potrebbe essere il rischio di una stretta creditizia se le banche dovessero applicare in modo rigido, già dal prossimo anno, i paletti green della nuova tassonomia europea.

Il giornalista di Plus24 Vitaliano D'Angerio, insieme a Elisabetta Moscatelli (analista dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore ) e Andrea Bonanni (Esg Data Analyst di Physis Investment), illustreranno anche i risultati dell'Osservatorio Pmi & Sostenibilità condotto dal Sole 24 Ore su 117 società quotate. Il pubblico potrà rivolgere domande agli esperti attraverso le chat dei canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore.