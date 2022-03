Premio Alto Rendimento, la cerimonia della 24esima edizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Appuntamento oggi pomeriggio, 22 marzo, alle ore 16.30 con la 24° edizione del Premio Alto Rendimento, il riconoscimento attribuito dal Sole 24 Ore alle società di gestione ed ai fondi comuni d’investimento che hanno saputo coniugare al meglio il rapporto rischio-rendimento.

A causa dell’emergenza Coronavirus, il Premio Alto Rendimento, anche per quest’anno sarà proposto in una digital edition che consentirà comunque a tutti i vincitori di raccontare, attraverso contributi video, le strategie alla base del loro successo.

La premiazione sarà preceduta da una tavola rotonda organizzata dal settimanale di finanza e risparmio del Sole 24 Ore, Plus24. L’incontro, moderato dai giornalisti Isabella Della Valle e Vitaliano D’Angerio, vedrà confrontarsi sul tema «Il profilo dell’investitore green e il suo impatto sull’attività dei consulenti e dei gestori», Luigi Conte, presidente Anasf, Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, e Milena Prisco, of counsel allo studio legale Pavia e Ansaldo.

Nel corso dell’incontro si scenderà nel dettaglio del rapporto fra consulenti finanziari e investitori: per entrambi è sempre più importante cominciare ad avere dimestichezza con gli argomenti legati alla sostenibilità, attualmente appannaggio della “generazione Greta”. Senza dimenticare che la recente invasione russa in Ucraina ha aumentato i dilemmi etici sull’investimento in alcuni settori, come le armi, che sono attualmente esclusi da questa speciale categoria di prodotti finanziari.

Per seguire la tavola rotonda sarà sufficiente accedere al sito premioaltorendimento.ilsole24ore.com