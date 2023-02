Alle aziende agricole e olearie 500 milioni per nuovi macchinari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dal Pnrr 500 milioni all’agricoltura e all’agroindustria: 400 per l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e 100 milioni sono assegnati ai frantoi oleari. I bandi regionali che definiranno le modalità per l'attuazione degli interventi sono in uscita. Questo emerge dal decreto 53263, emanato il 2 febbraio 2023 che disciplina le modalità di emanazione dei bandi regionali ed è in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Beneficiarie sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali iscritte nel Portale dell'olio di oliva del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), incluse le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari che effettuano l'estrazione di olio extravergine di oliva. Sono ammesse le grandi imprese.

Loading...

Nella domanda di aiuto si dovrà descrivere lo scenario controfattuale costituito da progetti o attività alternativi realizzabili senza aiuti.

Per gli investimenti realizzati dalle grandi imprese è previsto che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base del cosiddetto approccio del «sovraccosto netto» e che tale importo non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Le somme stanziate serviranno per incentivare l’ammodernamento dei frantoi con la diffusione di macchinari e tecnologie che aumentino le prestazioni ambientali, al fine di accrescere la sostenibilità dell’intera filiera e il miglioramento della qualità della produzione olearia.