Alle Azzorre i trekking con vista vertiginosa sull'Atlantico

São Miguel è chiamata l'Isola Verde, oltre a essere la più grande nell'arcipelago delle Azzorre. L' Atlantico qui è davvero blu, mentre l'interno si caratterizza per i laghi Verde e Blu, la vegetazione vergine. Ponta Delgada, la capitale, vanta architetture religiose di grande rilievo artistico quali la Chiesa di San Giuseppe e quella di San Sebastiano. Si possono compiere trekking emozionanti per godere la vista dell'Oceano dall'alto: le gole e montagne di Nordeste così come iil Pico da Vara, il vulcano più elevato, si lasciano conquistare senza troppo sforzo. E comunque poi ci si rilassa sulle spiagge di Praia do Populo e Ribeira Quente (www.portogallo.info/azzorre/sao-miguel)

