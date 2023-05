Baleari, la domanda dall’estero spinge i prezzi fuori controllo

L’offerta è variegata e si compone di varie tipologie immobiliari: dalle case storiche ristrutturate agli appartamenti moderni e agli attici con vista sulle marine principali. Gli acquirenti spagnoli sono circa il 35% del totale, seguiti dai tedeschi con il 22%, olandesi, belgi e francesi con il 15%, gli inglesi con il 12% e gli italiani con il 14 per cento. I prezzi? Da capogiro, come accennato.

A Sant Josep si parte da 19mila euro al mq (abitazioni di pregio) per arrivare a 28.500 al mq, a Sant Antoni si va da 17.100 a 27mila euro al mq, a Eivissa da 12.500 a 23.500 al metro e così via.

La bella Maiorca

«I prezzi degli immobili a Maiorca hanno continuato a crescere per un altro anno in modo generalizzato», spiegano da Scenari Immobiliari. A gennaio 2023, il prezzo medio era di circa 5.700 euro al metro quadro, il che corrisponde a un aumento del 10,9% rispetto all’anno precedente. Le proprietà di lusso top hanno registrato prezzi di vendita a fine 2022 in aumento, con punte del +30% rispetto all’anno prima e il prezzo medio per l’intera isola sale a circa 5.700 euro al metro quadro. «Per la prima volta si sono superati i 10mila euro al metro per le proprietà di standing alto ma non di pregio massimo – spiegano da Scenari Immobiliari – e si prevede che i prezzi continueranno a salire nei prossimi anni».

Una legislazione più restrittiva sta rallentando la costruzione di nuove residenze e questo potrebbe diventare un fattore scatenante per un nuovo aumento dei prezzi, data la vivacità della domanda, locale ed estera. Gli immobili di lusso stanno facendo lievitare i prezzi in tutta l’isola. All’inizio del 2023, per un immobile prime si pagano in media 9.650 euro al metro quadro. Nel confronto fra gennaio di quest'anno e dell'anno scorso si tratta di un aumento del 16% rispetto all’anno precedente che in alcuni casi, per le ville più esclusive, ha di fatto toccato punte fra il 28 e il 30 per cento.

Nell’ambito sud-ovest, la barriera dei 10mila euro al metro quadro è stata superata per la prima volta: qui la media è di 12.860 euro, il 30% in più rispetto all’anno precedente. Ma ci sono anche prezzi molto più alti che possono raggiungere i 30mila euro al metro quadro. In questo caso, oltre alla vista libera sul mare, vengono richiesti e offerti servizi ed equipaggiamenti tecnologici il più aggiornati possibile. I nuovi edifici offrono ora, tra l’altro, il parcheggio sotterraneo, l'ascensore, la piscina a sfioro e il riscaldamento a pavimento.