Alle banche serve una svolta industriale: il digitale non basta, ci vuole l’agilità delle Fintech La ricerca di EY: nel mondo post-Covid non solo digital banking e smart working, da rivedere i processi produttivi. «Agire come start up, focus sul cliente e più rapidità nel lancio di nuovi prodotti e servizi, anche non tradizionalmente bancari» di Alessandro Graziani

(tofu_khai1980 - stock.adobe.com)

4' di lettura



La crisi indotta dalla pandemia ridurrà la redditività delle banche, con la caduta del Roe dal 7% allo 0-1% atteso per il 2020, e impatterà sul modello di business accentuando i servizi digitali che i clienti hanno dimostrato di gradire anche se la filiale resterà centrale e l'evoluzione del modello distributivo sarà multicanale.

La vera novità “industriale” per il settore bancario sta piuttosto nell'agilità nel lancio di nuovi prodotti e servizi finanziari, anche non tradizionalmente bancari, che stanno portando le banche a reagire e ad agire come una start up del Fintech.

«Act like a startup: gli istituti finanziari, anche i più tradizionali, sono stati costretti a lanciare prodotti e implementare procedure in tempi record, aumentando la loro flessibilità anche grazie ad una compliance più proattiva». Sono queste le principali indicazioni che emergono dalla nuova ricerca “Covid19-Banking challenges and the New Normal” realizzata da EY anche tramite un Osservatorio dedicato, che analizza gli impatti che il Covid-19 ha avuto e avrà su banche e fintech suggerendo una roadmap di iniziative per essere competitivi in quel che si prospetta come il “New Normal”.

«Le banche si trovano ad affrontare una sfida senza precedenti. Solo le più lungimiranti riusciranno a coniugare la gestione della contingenza transitoria con la capacità di interpretare il cambiamento come acceleratore di un intenso processo di evoluzione del business model. Il digitale giocherà sicuramente un ruolo chiave in tale processo evolutivo» afferma Filippo Mastropietro, Partner Responsabile Digital Advisory, Financial Services in Italia di EY.

La ricerca di EY parte dall’impatto che la crisi pandemica sta avendo sulla redditività del sistema bancario. «Il ROE, cresciuto negli ultimi anni fino a raggiungere il 7%, si attesterà quest’anno tra lo 0 e l’1%, e si prevede un aumento delle rettifiche del 40%/50% e una perdita dei profitti pre-tax del 40%/60%».