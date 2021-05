Alle Canarie il gelo Covid: compravendite giù del 21,9%

4' di lettura

Colpito ma non affondato. Il mercato immobiliare delle Isole Canarie, parte integrante del territorio spagnolo, ha subìto un duro colpo a causa del Covid e della conseguente caduta del turismo, ma le previsioni sono di una ripresa nel 2022.

In media il prezzo delle case nelle isole Canarie, un arcipelago di sette isole maggiori e altre minori al largo del Marocco note per il clima mite anche nel nostro inverno, nel quarto trimestre 2020 ha accusato una discesa su base annua del 6,2%, a quota 1.280 euro al mq.

Le compravendite sono scese anche di più, del 21,9%, secondo l’Ine (Instituto nacional de estatistica). Un andamento che colloca l’area tra quelle che, in Spagna, hanno sofferto maggiormente l’impatto della pandemia. Il che, letto da un altro punto di vista, significa anche che si aprono prospettive interessanti di acquisto, sia per i prezzi ridotti, sia per il maggior potere contrattuale degli acquirenti in quello che, secondo gli operatori, è diventato un mercato trainato dai compratori.

La situazione nel Paese

Per comprendere l’andamento del mercato delle Canarie, da Tenerife a Fuerteventura, passando per Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera ed El Hierro, occorre inserirlo nel contesto del Paese, che nel 2020 ha visto una diminuzione complessiva delle transazioni immobiliari del 17,7%. Una lettura in chiave politica evidenzia anche che tutte le Comunità autonome hanno sofferto perdite, più che le altre zone del Paese.

Secondo i dati Ine, le regioni più penalizzate dalla pandemia sono state, in ordine, le isole Baleari, la comunità Valenciana, le Canarie e la comunità di Madrid e Navarra, tutte con diminuzioni superiori al 20%.