Alle Dolomiti Paganella fra sport, attività outdoor e rifugi

L’ampliamento delle piste da sci del comprensorio a beneficio degli sciatori meno esperti e il rinnovamento in chiave green degli impianti di risalita e di innevamento sono solo due delle buone notizie pronte ad accogliere i vacanzieri sull’Altopiano. Ciaspole (uno dei percorsi più suggestivi porta a Cima Canfedin, a oltre 2.000 metri di quota), skialp e slittino per chi ama fare sport e percorsi gastronomici nei rifugi per gli appassionati della buona cucina tradizionale riempiono il menu delle proposte che i comuni della Paganella hanno preparato per la nuova stagione invernale. Per i più piccoli, sono ben quattro i campi scuola dedicati, fra cui il Laghet di Andalo, che si rinnova con una moderna e funzionale telecabina “Baby Express” per servire il nuovo segmento di pista azzurra che parte da località “Ferna”. Per i patiti dello snowboard il ritrovo è allo Snowpark Dosson, raggiungibile con la Telecabina Andalo-Doss Pelà e pensato anche per i principianti della disciplina. Gli specialisti dello slittino hanno a disposizione ben tre opzioni:

pista Meriz scende verso Fai della Paganella in mezzo al bosco con una pendenza media del 10% mentre le piste Scoiattolo e Bambi si raggiungono da Molveno e scendono (la prima) fino alla località Pradel seguendo un percorso panoramico con vista sul lago e sulle Dolomiti di Brenta e a Pian dei Sarnacli. E infine i pranzi in rifugio e chalet (Dosson, Albi de Mez, Forst Gaggia, Meriz, La Montanara e La Roda quelli suggeriti) per scoprire la cucina trentina, a cui si arriva camminando oppure, più comodamente, prendendo gli impianti di risalita da Andalo, Fai della Paganella e Molveno.



4/8 6/8 Menu