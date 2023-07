Alle porte di Milano, nasce il nuovo progetto residenziale Quinto Garden

I punti chiave Il concept

Quinto Garden è il nuovo progetto residenziale dell’hinterland milanese, frutto della collaborazione tra Borio Mangiarotti, società di sviluppo immobiliare che opera come developer e general contractor, e ideeUrbane, società di property e asset management fondata da Enzo Albanese e Ivan Guinetti. Una sessantina di appartamenti con spazi di servizio per un’operazione da 26 milioni di euro in un’area di 4.900 mq a Quinto De’ Stampi, nella zona sud di Milano. Dils è l’advisor e il partner commerciale. Costo al mq? 3.458 euro è il prezzo medio.

Una vista delle terrazze Una delle grandi terrazze del complesso residenziale

Il concept

La “CasaGiardino” ideale, con servizi di qualità accessibili a tutti, offrendo “più di una casa, meglio di un giardino”. Questo il concept per l’operazione immobiliare che salirà tra via Arno e via F. Maggi , e si distingue per la presenza di uno spazio di coworking per favorire il lavoro smart, un giardino dotato di area giochi, una palestra illuminata da luce naturale che si estende in esterno al giardino, una portineria con un esclusivo spazio locker e aree comuni utilizzabili dal condominio. «Servizi nati dalle rinnovate necessità del vivere in città, spesso richiesti da chi cerca casa a Milano, che sono disponibili a prezzi competitivi e al di sotto della media di mercato dell'area milanese» il commento degli operatori.Oggi il progetto è in una fase iniziale di realizzazione: sono già state compiute le attività di demolizione ed è stato portato a termine l’iter autorizzativo per le bonifiche dell’area. L’inizio dei lavori di costruzione è previsto per settembre 2023 mentre il complesso residenziale vedrà la luce entro dicembre 2025.

Uno dei servizi a disposizione dei condomini La palestra, che si estende all’aperto verso il giardino

La zona e l’accessibilità alla città

La firma è dell’architetto Lorena Fasolini che per i 63 appartamenti (21 bilocali, 30 trilocali e 12 quadrilocali) ha proposto un design che si coniuga con l’efficienza energetica, con giardini, logge e grandi terrazzi, all'interno di un immobile circondato da parchi e aree verdi.Un progetto residenziale in un’area urbana “con Milano a portata di mano”: la vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto, che consentono di raggiungere il Duomo in circa 20 minuti, è un elemento distintivo che si aggiunge alla possibilità di acquistare un appartamento moderno a un prezzo più accessibile rispetto al mercato del centro città, in un quartiere residenziale.