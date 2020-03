Pensioni, ecco il calendario delle Poste per il pagamento degli assegni. Per gli assegni di aprile si incassa dal 26 al 31 marzo Manca una settimana al 26 marzo, la data del pagamento anticipato: invito a usare i 7mila Postamat a chi ha una carta, mentre per gli altri verrà regolamentato il flusso su più giorni di Cristina Casadei

Emergenza coronavirus / Il Sole Risponde: la diretta video

4' di lettura

Manca esattamente una settimana al 26 marzo, la prima data in cui alle Poste si cominceranno a pagare, in anticipo, le pensioni. In una situazione inedita, data dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che ad aprile, maggio e giugno il pagamento avverrà su più giorni per favorire le misure anti contagio. A preoccupare sono i numeri molto elevati dei pensionati che hanno l’abitudine di andare a ritirare la pensione allo sportello postale. Catalfo ha spiegato che la misura anticipata per il mese di aprile (pagamento dal 26 al 31 marzo) varrà anche per i mesi di maggio e giugno. “Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Angelo Borrelli - scrive Catalfo - ha firmato l'ordinanza con la quale, su mia proposta, per i mesi di aprile, maggio e giugno verrà anticipato e distribuito nell’arco di più giorni il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili presso gli sportelli di Poste Italiane».

Il calendario stabilito da Poste

Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, Poste Italiane ha spiegato che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di andare allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dalle Poste. I cognomi dalla A alla B ritireranno la pensione giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo,

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo,

dalla P alla R martedì 31 marzo e dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

«Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane», spiega l’azienda. Poste chiede inoltre di entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, di tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all'esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

L’esperienza della zona rossa

L’azienda, insieme ai sindacati, nella piena consapevolezza di dover garantire il servizio pubblico, sta ragionando su come affrontare il momento che coinvolgerà centinaia di migliaia di pensionati che non hanno l’addebito in banca e nemmeno il Postamat. Nella prima zona rossa, quando l’emergenza sanitaria era già scoppiata, in occasione del pagamento delle pensioni di febbraio, arrivò l’invito forte a utilizzare il Postamat che, però, non tutti hanno e, soprattutto, non tutti usano. La prima zona rossa era una zona ben delimitata e l’evento si è verificato quando gli uffici postali erano ancora tutti operativi. Oggi la situazione è molto diversa. Dei circa 12.500 uffici presenti sul territorio nazionale ne sono stati chiusi 3.316, sono stati lasciati aperti 70 uffici con doppio turno, quindi mattina e pomeriggio, mentre rimangono aperti a giorni alterni 8.500 uffici.

Posticipo scadenze

Fermo restando che i sindacati sono ben consapevoli che i lavoratori stanno garantendo un servizio pubblico che è previsto anche dall’ultimo Dpcm, la richiesta che è arrivata da Slp-Cisl, Slc-Cgil, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal Com e Fnc Ugl Com è stata di fare chiarezza su ciò che è urgente e indifferibile nella erogazione dei servizi postali per poter diradare la presenza dei cittadini negli uffici, soprattutto a ridosso del pagamento delle pensioni.