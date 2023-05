Alle professioniste ancora poche tutele per la genitorialità

La distanza si allarga con l’età: si parte con 20 punti in meno sotto i 30 anni che si diventano prima 37 tra i 30 e i 40 e toccano il picco (-43%) tra i 40 e i 50 anni. E se si considera che il reddito di un professionista dipende soprattutto dal tempo dedicato al lavoro è evidente che a pesare sono soprattutto i carichi familiari e la difficoltà di conciliare vita privata e lavoro: del resto mentre sette professionisti uomini su dieci delegano la gestione dei figli alla partner quando lavorano, solo due su dieci lo fanno tra le donne. E infatti lavorano meno ore rispetto ai colleghi: solo il 40% si dedica per più di otto ore.

«L’impressione è che la donna parta con il freno a mano tirato - commenta Tiziana Stallone, vicepresidente Adepp e alla guida della Cassa biologi -. Sono più brave e più svelte a laurearsi ma poi cominciano subito guadagnando molto meno. E poi per loro reddito e volume d’affari quasi coincidono, vuol dire che hanno poche spese. E che, di fatto, le professioniste scelgono attività a favore di altri professionisti, quasi come dipendenti o collaboratrici».

La femminilizzazione

Eppure la crescita della presenza femminile negli anni è costante. Tra gli iscritti agli albi, le donne sono passate dal 30 al 42% in 15 anni. E tra gli under 40 il sorpasso è già realtà. Ma per le donne la scelta del lavoro autonomo si è fatta più difficile con la pandemia: dopo il 2020, con un 5% di professionisti in meno senza distinzioni di genere, la ripresa del 2021 è stata più debole per la platea femminile (+2,3%) che per quella maschile (+4,4%).

Diverse anche le ipotesi di abbandono: negli avvocati ad esempio - segnala il Censis - ci stanno pensando di più le donne (39%) che gli uomini (29%).

La maternità

Il gap, stavolta rispetto alle lavoratrici dipendenti, riguarda anche la maternità. Risale solo ad agosto scorso la legge che riconosce l’indennità di maternità anche per le gravidanze a rischio, anche se di fatto tutte le Casse prevedevano già questa copertura. Ma a spese degli iscritti e non dello Stato. Quindi per versarla gli enti previdenziali hanno dovuto ritoccare il contributo annuale.