Alle Scuderie Raffaello da 3 miliardi

Ritratto di Baldassare Castiglione, 1513. Parigi (© Musée du Louvre)

La copertura assicurativa è costituita per circa la metà (1,6 miliardi di euro) dal sistema di garanzie offerto dallo Stato italiano per le opere provenienti dal territorio nazionale (oltre che da Firenze e Roma, da musei e collezioni di Bologna, Brescia, Fossombrone, Modena, Napoli, Torino e Venezia), la parte restante copre i rischi eccedenti la garanzia statale e le opere provenienti dall'estero sono coperte da altre polizze. I valori assicurati sono talmente alti che hanno assorbito la disponibilità corrente dei Lloyd's per le riassicurazioni d'uso nell'area Fine Arts (M.de Micheli, Presidente delle Scuderie).

Gli sponsor

Cinquantamila euro sono stati erogati da Lottomatica Holding per il restauro del Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi, forse uno dei ritratti più celebri e influenti del Rinascimento italiano. La diagnostica e gli interventi di pulitura e consolidamento del supporto ligneo approntati all' OPD-Opificio delle Pietre Dure di Firenze hanno confermato sia la magistrale condotta tecnico-pittorica del Sanzio che la particolarità dell'opera, inizialmente pensata senza le figure dei cardinali (fatto confermato in modo esemplare ed aggiornato dal disegno soggiacente visibile alla riflettografia IR o infrarossi). Il complesso delle sponsorizzazioni – circa 540.000 euro tra i main sponsor, Salini Impregilo e American Express, e sponsor minori – copre circa il 20% del costo totale di 2.700.000 euro.

Roma è, con Firenze ed Urbino, la città per eccellenza in cui conoscere Raffaello. Per le pitture murali della Villa Chigi o Farnesina in via della Lungara, e soprattutto per le celeberrime Stanze ai Musei Vaticani, che ne custodiscono anche gli Arazzi, con le storie di Pietro e Paolo, il pescatore e il miliziano, eccezionalmente appena (ri)collocati in Sistina per una settimana e visti, secondo stime provvisorie, da quasi 175.000 persone. L'impianto scientifico dato dai curatori Marzia Faietti e Matteo Lafranconi con il contributo di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro è partito dal momento – tutto romano - della morte a 37 anni, quasi una calamità pubblica, per lo sgomento che seguì alla repentina conclusione di una vicenda biografica tanto intensa e breve.

Anche per questo la mostra comincia dalla ricostruzione digitale della tomba del Pantheon (Factum Foundation Digital Tecnology and Conservation), uno dei diversi casi di uso “ragionato” di tecnologie 3D e video, voluti per l'occasione. L'Urbe torna nell'installazione multimediale dedicata alla Pianta di Roma antica, la grande impresa archeologico-architettonica lasciata incompiuta da Raffaello e dalla ricostruzione in 3D del Palazzo Branconio. ALES, la società in house del MIBACT, che gestisce le Scuderie, ha sempre chiuso in attivo, in particolare negli ultimi due anni di circa 2,5 milioni di euro. Reinvestiti in nuove attività oppure su progetti speciali per aree meno favorite, come ad esempio l'apertura del MAXXI dell'Aquila o l'importante Portale della Canzone italiana, sorta di arca digitale della canzone it dalle prime incisioni fonografiche in poi.