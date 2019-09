Alleanza di 12 Paesi per promuovere in sede Onu la dieta mediterranea

Un nuovo tentativo si sta facendo largo quindi, per valorizzare la Dieta Mediterranea a quasi dieci anni dall’importante riconoscimento Unesco. Una nuova iniziativa che prende le mosse stavolta dalle rappresentanze diplomatiche dei paesi coinvolti e che punta a compiere concreti passi avanti nel solco delle iniziative Onu dei prossimi mesi. Un contesto e degli obiettivi quindi completamente diversi dalle iniziative che negli scorsi anni sono nate anche in Italia (da ricordare il Forum sulla Dieta Mediterranea di Imperia) e che si sono spesso scontrate con le difficoltà, anche burocratiche, di utilizzare a fini commerciali il prestigioso riconoscimento Unesco.

GUARDA IL VIDEO - Alimentazione e Sviluppo sostenibile, i giovani ne sanno poco

Questa nuova iniziativa parte da un aspetto chiave: la valenza culturale del cibo. «Il cibo e l’alimentazione – ha spiegato il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio – sono da tempo percepiti come qualcosa che va molto al di là del sostentamento. E la valenza culturale è legata a doppio filo alle tradizioni che in un paese dalla storia millenaria come l’Italia sono molto forti e variegate. Ma oltre alla valenza culturale del cibo, auspico che si parli di più anche di cultura del cibo. Che si chiarisca che il fitto e capillare sistema dei controlli sugli alimenti che opera in Italia quasi azzera i rischi per la salute umana a dispetto dei tanti allarmi che vengono lanciati a sproposito (come quelli sul grano Ogm che di fatto non esiste). Come è necessario che si arrivi a una diversa percezione dei mercati internazionali e degli accordi commerciali bilaterali. L’Italia è un paese esportatore. Ed è quantomeno contradditorio chiedere di promuovere la cultura alimentare italiana, anche mediante la dieta mediterranea, e poi non sostenere le intese commerciali come il Ceta che di certo consentiranno all'Italia di esportare di più e ai prodotti made in Italy di raggiungere un maggior numero di consumatori».