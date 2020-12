Alleanza col privato per fare della cultura una leva di sviluppo

Si tratta di un esempio, tra i tanti, di un rapporto virtuoso tra pubblico e privato, favorito di recente anche da intelligenti politiche di incentivo – come l’art bonus – che oggi andrebbero potenziate.

E proprio ora che la pandemia ha costretto alla chiusura al pubblico di molti poli culturali, con il settore turistico in agonia e il conseguente impatto negativo sull’occupazione e sulle imprese del settore, non dobbiamo perdere le ragioni di questo impegno, che è nel Dna degli imprenditori come attori sociali del Paese.

Per questo non ritengo corretto, tantomeno possibile, pensare a un ruolo esclusivo dello Stato e del sistema pubblico nell’ambito culturale, poiché l’apporto di competenze manageriali e di risorse, non solo materiali, che il settore privato può dare, accrescerebbe la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e la sua promozione nel mondo con ricadute positive sull’intero sistema Paese.

È necessario chiamare all’appello tutti i soggetti della nostra comunità nazionale che operano nel settore culturale, riconoscendo il valore di ogni contributo nel custodire al meglio il nostro ineguagliabile patrimonio di storia, arte, paesaggio. Come imprenditori siamo chiamati dunque a un rinnovato patriottismo in nome della nostra cultura, che va riconosciuta come componente strutturale del tratto distintivo italiano sulla scena mondiale.

Ritengo che il valore aggiunto del nostro Paese, nelle imprese come nella cultura, si trovi nell’armonia tra il grande e il piccolo, la città e la campagna, la storia e il futuro di un paesaggio, segnato nei secoli dal lavoro dell’uomo.