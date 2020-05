Alleanza coop pesca, 80 milioni persi in 2 mesi. E anche l’acquacoltura è in crisi Molto del futuro del settore passa dalla ripartenza del settore della ristorazione

La pesca è stata tra i settori alimentari più colpiti dalla crisi Covid

In due mesi di lockdown la pesca ha registrato oltre 80 milioni di perdita di fatturato. A questo si aggiunge il rischio per le produzioni di acquacoltura che, qualora non venissero raccolte per la mancata ripartenza del canale della ristorazione, potrebbero costare al comparto 35 milioni di euro.

È la fotografia scattata dall’Alleanza delle Cooperative pesca all’avvio della fase 2. «Ora che si intravedono segnali di ripresa, in attesa che riparta il mercato della ristorazione dove confluisce buona parte della produzione nazionale – fa sapere l’Alleanza – occorre accelerare per il via libera agli indennizzi, perché molti produttori sono allo stremo con un impresa su due a rischio chiusura».

Il fattore tempo è determinante, conclude l’Alleanza, e in quest’ottica, è importante l’intesa trovata nella conferenza Stato Regioni sul decreto Mipaaf per il Fondo da 100 milioni di euro istituito dal decreto Cura Italia, per far fronte all'emergenza covid-19.

Per pesca, infatti, si prevedono 20 milioni destinati all'arresto temporaneo delle attività e al recupero degli interessi su mutui e prestiti, grazie ad altri 80 milioni di euro, destinati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

«Per non lasciare indietro nessuno – conclude l’Alleanza – occorre dare risposta ai circa duemila pescatori autonomi, soci di cooperative, che sono rimasti al momento esclusi dai 600 euro previsti dal Cura Italia».