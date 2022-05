Alleanza Ecomotive e Cavagna sul green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cavagna Group (Brescia) entra nella compagine societaria di Ecomotive Solutions (Alessandria). Le due aziende avviano una partnership su tecnologie low-carbon nell’automotive. Cavagna Group guarda alle opportunità di mercato per sviluppare le sue competenze nel settore della regolazione e controllo del gas per la mobilità sostenibile. Ecomotive Solutions, azienda del gruppo Holdim che opera nel campo dei motori alimentati da carburanti alternativi e, più in generale, nelle applicazioni delle energie rinnovabili, si rappresenta il partner ideale. La crescente varietà di carburanti non fossili di origine biologica o di sintesi crea una forte domanda di soluzioni tecnologiche per l’impiego in alternativa ai carburanti tradizionali. L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta sul mercato: da un lato soddisfare le richieste dei costruttori di veicoli e dei componentisti , dall’altro lavorare per gli operatori interessati al retrofit di mezzi o motori in opera. Fra i settori più interessanti c’è quello dei motori industriali, grazie al biometano per l’agricoltura, altrettanto ricco di prospettive è l’utilizzo di carburanti alternativi nella produzione di energia.