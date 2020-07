Alleanza globale per le batterie tra Catl e Honda Un nuovo accordo strategico per la fornitura di batterie per veicoli elettrificati porta la firma di Honda e Catl

Una collaborazione la fornitura delle batterie per le auto elettriche e non solo. China Contemporary Amperex Technology Limited (Catl) e Honda Motor hanno siglato un'alleanza strategica globale sulle batterie per veicoli elettrificati. La società cinese specializzata nella produzione di batterie agli ioni di litio, sistemi di accumulo dell'energia e gestione della batteria si è unita a Honda per avviare discussioni su una vasta gamma di settori tra cui lo sviluppo congiunto, la fornitura, il riciclaggio e il riutilizzo delle batterie. Unendo i vantaggi tecnologici individuali delle due società, Catl e Honda condurranno la ricerca e sviluppo congiunto di batterie e tecnologie fondamentali mirando alla loro futura applicazione. Catl avvierà la fornitura stabile di batterie a Honda principalmente per veicoli elettrificati (Nev) ed elettrici (Bev). Il primo modello Honda ad utilizzare una batteria Catl sarà lanciato in Cina nel 2022. L'alleanza verrà ulteriormente ampliata a livello globale in futuro.

Honda ha acquisito circa l'1% delle azioni di Catl attraverso l'emissione di titoli non pubblici, diventando così un partner strategico del produttore di batterie. Il piano consentirà di garantire una fornitura stabile di batterie a Honda con un'eccellente competitività in termini di prodotto e costi.