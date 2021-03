Alleanza Gruppo VéGé e Glovo per la consegna espresso della spesa

2' di lettura

Consegna espresso al proprio domicilio entro 40 minuti. Il Gruppo VéGé, forte di oltre 3.400 punti vendita in tutta Italia, si allea con Glovo i cui riders consegneranno la spesa. Un servizio disponibile 7 giorni su 7 in tutta Italia negli orari di apertura dei supermarket VéGé. L’accordo in esclusiva tra il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia e l’unica piattaforma che permette di ricevere a casa qualsiasi cosa all’interno della città, riguarda il servizio di quick-commerce di Glovo per la consegna rapida della spesa e di altri prodotti di uso quotidiano coinvolgendo l’intero network di vendita VéGé, 33 aziende socie presenti sul territorio nazionale con oltre 3.400 punti di vendita.

Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé

Per Glovo l’accordo porta in dote i servizi del Gruppo VéGé le cui aziende hanno già integrato le opzioni di home delivery e di click and collect sugli acquisti effettuati sulle loro piattaforme di e-commerce. «L’accordo raggiunto con Glovo nel delivery rapido, è un tassello importante nella strategia multi touch point, che stiamo portando avanti da tempo. Questa collaborazione, infatti, ci consente di trasferire alle imprese socie un canale digitale aggiuntivo di grande impatto per coltivare la relazione fiduciaria tra i loro punti di vendita e la clientela, consolidandone il ruolo di riferimento concreto e proattivo nelle scelte e nelle esperienze quotidiane di acquisto - spiega Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé -. La visione VéGé punta a divenire leader anche nell’omnicanalità, continuando peraltro ad ammaliare e coccolare i nostri clienti anche con programmi di digital marketing nei punti di vendita, come il proximity ed il geofencing».

Tutto a portata di mano in meno di un’ora

Elisa Pagliarani, general manager Glovo Italia, ricorda come la piattaforma nel 2020 abbia registrato una crescita del 400%. «Un trend che proseguirà anche post pandemia, perché risponde alle nuove abitudini dei consumatori che vogliono comodità e immediatezza. Per questo abbiamo investito nel quick commerce con servizi che consentono di avere tutto a portata di mano non nell’arco di giorni, ma di meno di un’ora. L’obiettivo è rendere accessibili in pochissimo tempo una grande varietà di prodotti degli esercizi commerciali presenti in città, supportando l’economia locale. La partnership con Gruppo VéGé va proprio in questa direzione, perché i supermercati di prossimità sono centrali». I servizi Glovo sono disponibili in 200 città d’Italia, coprendo sia le grandi piazze come Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Palermo, Catania, Bari, Genova, Verona sia i comuni più piccoli.