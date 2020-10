Alleanza GSK-Sanofi per produrre 200 milioni di dosi di vaccino. Merkel per lockdown light dal 4 novembre

07:10 Cuba, via a test clinici per vaccino 'Soberana 02'

Il Centro di controllo statale dei farmaci, materiali e dispositivi medici (Cecmed) di Cuba ha dato il nulla osta all'Istituto cubano Finlay per avviare la fase I della sperimentazione del vaccino 'Soberana 02' contro il Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa Prensa latina. Si tratta così di un secondo vaccino sviluppato dai ricercatori cubani che hanno già in fase III la sperimentazione del 'Soberana 01' che dovrebbe terminare i test clinici nei primi mesi del 2021. In una recente intervista al quotidiano Granma il direttore dell'Istituto Finlay, Vicente Vérez, ha assicurato che il 'Soberana 02' è un farmaco innovatore che non ha precedenti fra tutti quelli sviluppati nel mondo per affrontare il coronavirus SARS-CoV-2, che causa il Covid-19. Secondo Vérez, la novità di questo nuovo candidato consiste nell'essere un vaccino coniugato, in cui l'antigene del virus, il dominio di legame al recettore (RBD), è legato chimicamente al tossoide tetanico. “La nostra speranza - ha aggiunto - è che l'immunità di 'Soberana 02' raggiunga la mucosa delle vie respiratorie per evitare l'entrata del virus. Se funziona, sarà il candidato vaccinale che proporremo di applicare alla popolazione pediatrica”.