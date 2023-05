Alleanza tra Nordmeccanica e Fujifilmper realizzare imballaggi riciclabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un accordo e un progetto a sei mani, perché «in un mondo sempre più complesso, non esiste una sola azienda che abbia tutte le competenze per offrire al mercato la soluzione più efficace e sostenibile, ma occorre mettere insieme diversi partner, ciascuno leader nella propria specializzazione», spiega Vincenzo Cerciello, vicepresidente e direttore tecnico di Nordmeccanica, raccontando le ragioni di fondo che hanno portato alla partnership strategica con Fujifilm.

La multinazionale specializzata nella stampa industriale e l’azienda piacentina del packaging hanno siglato un accordo per realizzare il primo macchinario da stampa che consentirà di produrre film plastici per l’imballaggio alimentare totalmente riciclabili e a zero emissioni.

Fujifilm ha dato vita a una nuova macchina da stampa a getto d’inchiostro digitale, che produrrà imballaggi di polipropilene ecologici a due strati, che saranno poi accoppiati a Piacenza con i macchinari di Nordmeccanica, utilizzando adesivi senza solventi prodotti dal gruppo tedesco della chimica Henkel, terzo attore coinvolto in questo progetto che, di fatto, crea un ciclo completo e sostenibile nella produzione di imballaggi, andando così incontro all’esigenza di un mercato in continua evoluzione.

«I nostri clienti, in tutto il mondo, ci chiedono prodotti sostenibili e inoltre l’Unione europea sta imponendo regole sempre più stringenti sotto il profilo ambientale – osserva Cerciello –. Il settore degli imballaggi sta attraversando una delle più grandi rivoluzioni della sua storia e noi dobbiamo essere capaci di adattarci a questo cambiamento, non inseguendo il mercato ma anticipandolo e anzi guidandolo verso scelte sostenibili». Da qui, l’importanza strategica di accordi e progetti come questo, che mettono assieme competenze diverse per fornire ai clienti soluzioni complete.

Non è il primo caso per Nordmeccanica, spiega Cerciello, che collabora già con diversi partner industriali, ma anche con enti di ricerca e atenei, come l’Università di Parma, per mettere a punto soluzioni sempre più avanzate dal punto di vista tecnologico.