Alleanza tra Pininfarina e De Simoni, nasce la design boutique degli yacht

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una design boutique sul mare a Porto Lotti (La Spezia) per rafforzare l’offerta di servizi legati al mondo della nautica. Così Pininfarina e De Simoni Yacht Design hanno deciso di consolidare una collaborazione che ha già portato alla realizzazione di un primo progetto di ricerca, X2-Explorer X Experience, presentato in anteprima mondiale al Monaco Yacht Show 2022, a cui si aggiungerà il primo progetto congiunto di catamarano, previsto in anteprima al prossimo Cannes Yachting Festival 2023.

Nuova presenza nel Miglio Blu

Con l’apertura di questo nuovo spazio alla Spezia, che si integra nel Miglio Blu, l’area che include grandi eccellenze mondiali del mondo della nautica, Pininfarina inaugura, per la prima volta, una presenza direttamente sul mare, che si aggiunge a quanto già sviluppato, da anni, per il settore degli yacht, presso la propria sede di Cambiano (Torino) e presso il proprio team di Miami (Usa).

Loading...

La design boutique appena aperta è concepita non solo per promuovere i servizi di Pininfarina ma anche come luogo d’incontro con clienti, potenziali acquirenti e partner. E la scelta della location non è casuale perché, con la sua collocazione nel golfo spezzino, Porto Lotti rappresenta un punto di riferimento per i cantieri e per l’intero settore nautico.

Partnership strategica

Come si è accennato, la design boutique rafforza la collaborazione tra Pininfarina e De Simoni, già annunciata, a Monaco, lo scorso settembre 2022. «Una partnership strategica - si legge in una nota - che integra le solide competenze e la lunga esperienza dello studio Fulvio De Simoni Yacht Design con quelle di Pininfarina, capace di portare freschezza ed innovazione grazie all’esperienze in diversi settori, dall’automotive all’architettura».

«Per la prima volta Pininfarina - dice il ceo dell’azienda, Silvio Pietro Angori - apre una design boutique dedicata interamente alla nautica, in quanto crediamo fortemente nella crescita di questo settore in cui il gruppo può esprimere, al meglio, i suoi valori di bellezza, stile italiano e innovazione. Siamo orgogliosi di aver creato questa nuova iniziativa con lo studio De Simoni, riconosciuto per la sua eccellenza nel settore nautico» .