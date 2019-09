«Alleanza tra produttori di cibo per la sostenibilità del pianeta» Le aziende alimentari non possono più limitarsi al controllo del prodotto. Sostenibilità in agricoltura e allevamenti, nella logistica e packaging, fino ai mercati di Riccardo Barlaam

Guido Maria Barilla (Afp)

Sconfiggere la fame. Secondo le Nazioni Unite per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) è necessaria una trasformazione nel modo di produrre il cibo e gestire le risorse della terra. Fondazione Barilla, a margine della 74ma Assemblea Generale ha presentato lo studio “Fixing the Business of Food: the Food Industry and the SDG Challenge”. Una call to action a tutti gli attori della industria del food, indicando le azioni da adottare per accelerare il processo di trasformazione della filiera e arrivare a una gestione sostenibile del cibo, della terra, dell’acqua e degli oceani.

«I leader del settore alimentare – dice Guido Barilla, presidente della Fondazione Barilla – hanno già compiuto passi avanti per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Tuttavia per centrare tutti i 17 obiettivi entro il 2030 abbiamo ancora bisogno di azioni concrete. Solo lavorando insieme possiamo riuscirci».

Come è nata l’idea?

È nato tutto da una collaborazione con Jeffrey Sachs, economista e professore alla Columbia University, direttore del centro delle Nazioni Unite che cerca soluzioni concrete per lo sviluppo sostenibile. Lui è innamorato dell’Italia e del made in Italy del food. Ed è molto sensibile ai problemi di obesità causati dall’alimentazione sbagliata nel suo paese. Un anno fa abbiamo intrapreso questo percorso per l’industria alimentare sulla sostenibilità perché da un lato il settore del food industriale possa contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030, e dall’altro attraverso questo percorso, che è una metodologia scientifica, le aziende possano misurare i risultati raggiunti.

Vi ponete in maniera super partes rispetto all’industria del food?