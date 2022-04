Alleanza tra Prosecco e Amarone per il nuovo wine bar all’Areoporto Marco Polo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Veneto nel vino è la prima regione produttrice ed esportatrice ma soprattutto l'area del paese nella quale i vignerons neanche nelle fasi più difficili hanno mai smesso di investire e guardare al futuro. Lo hanno fatto continuando a piantare vigneti quando in altre aree del paese i filari venivano abbandonati perché considerati non più redditivi e i diritti di impianto dei vigneti venivano venduti e continuano a farlo oggi all'indomani della crisi pandemica e alla vigilia di una nuova stagione di tensioni internazionali.

La conferma arriva da due brand simbolo del vino Veneto, Villa Sandi (Prosecco) e Allegrini (Amarone e Valpolicella) che nel pieno della bufera da rincari dei costi produttivi ed energetici e delle incognite geopolitiche scatenate dalla guerra a Est dell'Europa lanciano una nuova alleanza. Sarà infatti inaugurato nei prossimi giorni il nuovo wine bar che i due brand storici gestiranno insieme all'aeroporto Marco Polo di Venezia.

La sinergia ha l'obiettivo di raccontare ai viaggiatori i prodotti di una regione che grazie a Venezia ma non solo è tra le più vistate d'Europa e che nel vino è sinonimo tanto di innovazione e sviluppo quanto di tradizioni radicate. Il wine bar è frutto di un progetto che Villa Sandi e Allegrini avevano già avviato a fine 2019 ma poi l'emergenza Covid e soprattutto le limitazioni agli spostamenti e ai viaggi che dalla pandemia sono derivati hanno ridotto il traffico negli scali e spinto a rinviare il lancio dell'iniziativa. Lo spazio avrà sede nell'area partenze dell'aeroporto di Venezia, una location adatta all'incontro tra persone che provengono da culture e paesi diversi e che possono incontrarsi davanti a un calice di vino. Senza dimenticare che la Valpolicella e i territori del Prosecco si trovano a un'ora di viaggio dall'aeroporto di Venezia, pertanto il nuovo wine bar può rappresentare anche una vetrina per promuovere due territori che sempre più attraggono l'interesse dei winelovers.

«Il Wine Bar all’Aeroporto di Venezia – ha aggiunto la presidente di Allegrini, Marilisa Allegrini - testimonia non solo una sinergia tra due importanti e storiche aziende venete conosciute sui mercati di tutto il mondo, ma è anche un accorato messaggio di speranza. In una fase così difficile per l’umanità intera, e per l’Europa particolare, riportare il vino anche visivamente al centro dell’attenzione in un luogo così evocativo come Venezia, indica che noi crediamo fortemente in un futuro di relazioni, di scambi e di condivisione delle esperienze».«Questo spazio – ha commentato il presidente di Villa Sandi, Giancarlo Moretti Polegato - è il frutto di un progetto condiviso con la cantina Allegrini, e che ha l'obiettivo di promuovere un'alleanza tra eccellenze per raccontare due aree a vocazione vinicola caratterizzati da una lunga tradizione enoica ma anche da un'identità precisa. Elementi che rappresentano il patrimonio comune dei due territori».