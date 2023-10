Alleanza Unieuro - Kasanova per una rete di shop in shop

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato firmato ieri in tarda serata la partnership tra Unieuro e Kasanova per la realizzazione di una rete di shop in shop dedicati. Entro la fine dell’anno in 54 punti vendita Unieuro verranno realizzati degli spazi dedicati all’offerta di casalinghi e altri prodotti per la casa di Kasanova. Il primo test è stato avviato con un corner pilota questa estate nel negozio di Cesano Boscone. Questa partnership si inserisce nel piano strategico Unieuro «Beyond omni journey» per rafforzare la proposta di prodotti per la casa, assortimento da anni presente negli store della catena di elettronica, con un leader nel settore. Gli spazi permetteranno di sfruttare al meglio le potenzialità del canale fisico dei rispettivi brand con soluzioni complete nel segmento casalinghi e articoli regalo in prossimità del reparto elettrodomestici per la cucina.

«Siamo molto soddisfatti di questa partnership che ci consente di rafforzare ed ampliare la proposta commerciale nel segmento homeware e di offrire al nostro cliente una esperienza più completa e personalizzata in grado di intercettare e rispondere alle sue esigenze - sottolinea Giancarlo Nicosanti Monterastelli, ad di Unieuro -. Questa operazione rappresenta uno dei punti centrali del nostro piano strategico, ed un importante passo della nostra roadmap “Beyond Trade” che punta ad ampliare l’esperienza omnicanale dei nostri clienti, sempre più al centro di un ecosistema completo, integrato e personalizzato». Maurizio Ghidelli, amministratore delegato di Kasanova, aggiunge che «realizzare un negozio esclusivo per le realtà Unieuro rappresenta un onore e una sfida interessante. Siamo convinti che con l’apertura degli shop in shop Kasanova all’interno di Unieuro si completerà la customer journey del cliente e al contempo la sinergia fra le due categorie verrà sublimata».

