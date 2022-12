Alleanze sempre vincenti tra imprese e università

Ascolta la versione audio dell'articolo

Leonardo punta a intensificare la collaborazione, già molto sviluppata, con università e centri di ricerca, nell’ottica di creare un ecosistema sempre più aperto e condiviso per sviluppare progetti di innovazione e programmi di ricerca. Un percorso che parte dalla consapevolezza della necessità di incentivare la cooperazione tra mondo accademico e aziende, anche attraverso i dottorati industriali e il trasferimento tecnologico.

A spiegarlo è Pierpaolo Gambini, Senior vice president innovation and intellectual property di Leonardo, il quale sottolinea che il gruppo guidato da Alessandro Profumo «sta raggruppando intorno a sé una rete di università di eccellenza, in Italia e nei Paesi di riferimento, per attivare collaborazioni su progetti di valenza sia accademica sia industriale. In alcuni atenei, inoltre, Leonardo è coinvolta direttamente nelle commissioni di indirizzo dei dottorati e nel collegio dei docenti. E il numero delle università con cui l’azienda si relaziona è in crescita, soprattutto all’estero, ma in modo mirato».

In effetti, oltre a cinque accordi quadro in essere in Italia (con Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Genova, Università di Bologna, La Sapienza di Roma), e ad altri in fase di perfezionamento, il gruppo vanta collaborazioni attive con più di 90 università e centri di ricerca a livello globale, con cui ha circa 400 progetti in corso, cento dei quali sono dottorati. In Italia, in particolare, Leonardo ha attivato 44 PhD nel 2021, con un impegno, già sottoscritto, a finanziarne più di 90 entro il 2022. Inoltre collabora con circa 60 strutture, tra università e centri di ricerca, di cui 19 al Sud e nelle isole; nei dottorati, infine, sono coinvolti, in Italia, 27 fra atenei e research center.

«Leonardo - prosegue Gambini- ha un portafoglio di tecnologie vastissimo. L’interesse oggi è avere due o tre università di eccellenza, particolarmente all’avanguardia in alcuni ambiti di interesse, a cui poter fare riferimento per ciascuna tecnologia. L’azienda, tra l’altro, sta attuando un bilanciamento per distribuzione geografica su tutto il territorio nazionale; in particolare, nel Mezzogiorno, negli ultimi due anni, si registra un notevole incremento delle collaborazioni, con un numero in costante crescita di dottorati attivati». Il Politecnico di Bari, ad esempio, è stato invitato a partecipare al prossimo ciclo del Drone contest, un progetto lanciato tre anni fa e realizzato da Leonardo in collaborazione con sei atenei, per promuovere lo sviluppo nel Paese dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi senza pilota; progetto a cui continua a collaborare anche l’università Federico II di Napoli.

«La presenza di due importanti Leonardo Lab, a Pomigliano (Aerotech campus) e a Grottaglie (Materiali avanzati) - chiarisce Gambini- catalizza e amplifica le collaborazioni con le università del Mezzogiorno. Sempre in Campania, c’è Aerotech academy, un progetto di alta formazione con il supporto della Federico II: negli ultimi 24 mesi, oltre 50 studenti sono stati coinvolti in project work incentrati sull’innovazione delle aerostrutture e dell’industria 4.0. E molti di questi studenti sono stati poi inseriti in azienda».