Allenamento a casa firmato Dior e Technogym

1' di lettura

Un’edizione limitata di prodotti per il fitness a casa: è il risultato della partnership tra Dior and Technogym. La linea - prodotta in Italia al Technogym Village che comprende tapis roulant, panca multifunzione e wellness ball - riflette il comune impegno di diffondere nel mondo uno stile di vita in grado di combinare esercizio fisico e stile, per motivare le persone a vivere una vita più sana e più felice.



«Due eccellenze si incontrano per dare vita ad una serie limitata di prodotti innovativi Technogym interpretati con l’allure unica di Dior, con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni al wellness ed offrire alle persone la possibilità di vivere un'esperienza unica ed irresistibile» commenta Nerio Alessandri, fondatore di Technogym e wellness designer».

Ecco nel dettaglio i prodotti che saranno disponibili da gennaio nelle boutique Dior di tutto il mondo: Technogym My Run for Dior, tapis roulant compatto e silenzioso che si connette al tuo tablet e offre un’ampia gamma di allenamenti on-demand per il running ed il walking che si possono scegliere posizionando un tablet sulla console di MyRun; Technogym Ogym Bench for Dior, panca che permette di allenarsi in poco spazio grazie a una serie di manubri, elastici e knuckles che permettono di eseguire oltre 200 esercizi grazie alla libreria di allenamenti on-demand accessibili su Technogym App; Technogym Ball for Dior stimola a muoversi costantemente anche da seduti svolgendo un programma completo di esercizi per la flessibilità, la tonificazione e l’equilibrio.