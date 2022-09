Allenarsi per la più grande impresa velistica: la Vendée Globe in solitaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2016, a soli 23 anni, lo skipper svizzero Alan Roura è stato il più giovane a tagliare il traguardo della più estrema regata in solitaria del mondo, la Vendée Globe. Nel 2024 di anni ne avrà 31 e vi parteciperà per la terza volta, contando sul supporto del marchio orologiero Hublot che gli ha consegnato il timone del monoscafo Imoca 60 Hublot con l'obiettivo di cercare di vincere la gara che è considerata come l'Everest dei mari, una circumnavigazione totale del mondo senza poter effettuare scali e senza poter contare sull'aiuto tecnico di nessuno.

Sei stato il velista più giovane della storia a finire la Vendeé Globe: cosa ti ha spinto a partecipare? Era un sogno che avevo fin dall'infanzia e, quando si è presentata l'occasione, non mi sono posto la domanda. Avrei potuto aspettare per avere più budget e una barca migliore, ma alla fine, partendo da zero sono orgoglioso di averla portata a termine.

Quali sono le difficoltà principali di una regata come questa? La durata e, di conseguenza, tutto quello che può succedere nei tre mesi di gara. Devi essere forte mentalmente per gestire nel lungo termine i pericoli quotidiani, i problemi tecnici, le scelte strategiche e l'assetto della barca per andare il più veloce possibile.

Che cosa comporta non poter mai attraccare e ricevere un aiuto esterno? Che siamo soli nell'affrontare tutto… Ci è permesso ripararci in costa, in una baia, ma non sbarcare: può essere molto frustrante. Ma questa è una delle regole che rende la Vendée Globe così mitica. Ora a bordo abbiamo tanti mezzi di comunicazione e possiamo quindi avere un'assistenza quantomeno morale.

Hai un ricordo particolare delle tue partecipazioni? Ogni giorno è diverso e meraviglioso. Le emozioni si intensificano, ma alla fine anche la più difficile delle prove diventa una gioia quando la superi. Nel complesso, direi che il giro di Capo Horn è sempre un momento incredibilmente emozionante e gli arrivi sono sempre una grande festa: un misto di sollievo gioia e orgoglio.