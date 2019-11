Allenarsi nelle palestre di tutto il mondo stando a casa con la Technogym Bike Il primo prodotto della piattaforma Techngoym Live offre a casa, in hotel, in palestra o in ufficio le lezioni di indoor cycling dei trainer più coinvolgenti, live o on demand, dai fitness studios di diverse città nel mondo di Marika Gervasio

2' di lettura

Allenarsi nelle palestre di tutto il mondo restando a casa? Ci ha pensato Technogym con la suo nuova Bike, il primo prodotto della piattaforma Technogym Live che offre a casa, in hotel, in palestra o in ufficio le lezioni di indoor cycling dei trainer più coinvolgenti, live o on demand, dai fitness studios di diverse città nel mondo.



Farlo è semplice: basta scegliere dalla console di Technogym Bike il canale preferito, in base al trainer, alla musica, alla durata, e partecipare alle classi live o selezionarle dalla libreria on-demand. I canali offrono le sessioni di allenamento di diversi centri in varie lingue e culture: da Milano con Revolution di Virgin Active a Londra con 1Rebel e in

futuro saranno disponibilinuovi contenuti prodotti direttamente da Technogym e da altre palestre in Europa, Stati Uniti e Asia.



Technogym Live nasce dalla strategia “Wellness on the go” che ha guidato lo sviluppo di un ecosistema digitale seamless e integrato composto da smart equipment, mywellness cloud, applicazioni oggi presente in 15mila fitness e wellness center nel mondo, in grado di offrire a milioni di persone un’esperienza di training personalizzato in ogni luogo ed ogni momento: in palestra, a casa, in viaggio e al lavoro.



La piattaforma rappresenta inoltre una grande opportunità per gli operatori di settore;: potrà infatti essere utilizzata dai fitness club per

distribuire i programmi di allenamento e le lezioni prodotte all’interno della struttura ai loro soci, a casa e nei centri fitness, sui prodotti Technogym connessi.

«Technogym Live rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita e sviluppo 4.0 del settore - commenta Nerio Alessandri, fondatore e ceo dell’azienda di Cesena -: negli ultimi 35 anni l’innovazione ha rappresentato la priorità per noi per far crescere il fitness e il wellness, per creare esperienze uniche ed irresistibili per l’utente finale e per garantire valore agli operatori in un'ottica di partnership strategica. Grazie al nostro modello Apple-like, continuiamo a essere l’unica azienda a disporre di un ecosistema, fatto di innovativa tecnologia, design italiano, servizi e contenuti ingaggianti. Il Technogym digital Ecosystem, già utilizzato da oltre 10 milioni di persone nel mondo permette, da un lato, agli operatori di evolvere il proprio business model e di essere diversi e migliori e dall'altro all’utente finale di vivere esperienze uniche per le diverse passioni, nel fitness e nello sport, e ai bisogni legati alla salute».