Allerta «licenziamento» per 50mila revisori nelle Srl

Ma l’azienda può procedere alla revoca unilaterale del rapporto? La soluzione non è univoca (si veda anche l’articolo in basso).

Il tema era già stato affrontato da Assirevi, l’Associazione delle società di revisione legale, in occasione della prima proroga, con il documento di aprile n. 234 (ora in fase di aggiornamento). Secondo Assirevi, il cambiamento normativo era un valido motivo per l’interruzione del rapporto. Tre le strade possibili: ìdimissioni del revisore, revoca per “giusta causa” e risoluzione consensuale (via consigliata se si voleva riconferire l’incarico allo stesso soggetto entro un anno).

Per Andrea Foschi, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, la revoca «nel caso di sindaco unico e di revisore unico non è ammissibile». Ma al di là dell’interpretazione delle norme, «c’è una questione culturale: c’è chi è ancorato alla vecchia lettura del sindaco e del revisore come poliziotto. Non vede l’importanza di tali figure nell’aiutare le imprese a prevenire le crisi. Questa proroga di due anni è il primo passo per smantellare il Codice». I dottori commercialisti sono particolarmente interessati al problema: su 118mila iscritti all’Ordine, circa 80mila sono anche revisori.

Sul fatto che la revisione deve essere vista dalle società più come un vantaggio che come un costo insiste il presidente dell’Istituto nazionale revisori legali, Ciriaco Monetta che considera comunque legittima la revoca unilaterale: «L’intervenuta carenza dei requisiti di legge è una delle giuste cause previste dal Dm 261 ma le società, soprattutto quelle di minori dimensioni, devono capire che la revisione è un vantaggio poiché quel che spendono per il revisore poi lo recuperano grazie al controllo di gestione. Ma se optano per la revoca consigliamo la risoluzione consensuale».