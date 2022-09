Allerta meteo, a Napoli chiuse il 26 anche le scuole che non sono seggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scuole chiuse a Napoli domani, lunedì 26 settembre. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Manfredi, con un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale «in considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti» e «allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico». Ma l’emergenza non si limita alla Campania. Decisioni analoghe si registrano infatti anche in Basilicata.



A Napoli

L’ordinanza di Manfredi varrà solo per lunedì 26. Le scuole che non sono seggio dunque riapriranno martedì 27. Quelle destinate invece a seggio elettorale, sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e Asl Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico.

A Potenza

Il sindaco di Potenza Mario Guarente ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di lunedì 26, asili nido compresi, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nazionale e regionale. Per domani è stato emesso un messaggio di allerta di colore rosso per elevata criticità per rischio idrogeologico nella Basilicata settentrionale e centrale. Per le operazioni elettorali buona parte dei plessi comunali è già chiusa, l’ordinanza vale quindi per gli istituti non occupati dai seggi.

