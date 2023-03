Allerta dei produttori italiani di mangimi per le materie prime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il mais e la soia che scarseggiano sui mercati internazionali, andrà a finire che i produttori italiani di mangimi dovranno contendersi gli scarti della lavorazione del frumento e delle distillerie con l’industria delle bionergie. O toglieremo cibo ai maiali, insomma, o rinunciamo al biometano e al biodiesel per i macchinari. «Già oggi i sottoprodotti delle lavorazioni agroindustriali costituiscono un terzo degli ingredienti che compongono i nostri mangimi - racconta Silvio Ferrari, presidente di Assalzoo, l’associazione che riunisce le industrie del comparto - se volessimo aumentarne la quota, dovremmo contenderci la materia prima con chi produce bioenergia. Si tratta di concorrenti agguerriti e anche ben sostenuti dalle agevolazioni: il Governo dovrà aiutarci a dirottare gli scarti verso la nostra industria, se la situazione sui mercati internazionali dovesse farsi complicata».

Come staranno davvero le cose, cioè se il battito d’ali della carenza di mais e soia in Sudamerica genererà una tempesta sugli allevamenti italiani, lo scopriremo soltanto dopo l’estate. E se davvero la siccità in Argentina dovesse portare una mancanza significativa di materia prima e prezzi alle stelle sui mercati internazionali, non basteranno certo gli scarti del frumento o del vino a salvare le cose. Così, l’allerta tra gli addetti ai lavori è massima.

Ogni anno in Italia si producono 15,5 milioni di tonnellate di mangimi, per i quali mais e soia costituiscono i due ingredienti principali. Dove li prendiamo? La nostra dipendenza dall’estero è elevata: «Due anni fa - spiega Giulio Usai, responsabile economico di Assalzoo - l’Italia produceva il 50% del mais di cui aveva bisogno. L’anno scorso, anche per colpa della siccità, c’è stato un calo drastico, e ora siamo autosufficienti solo per il 30-35%». Tutto il resto, al 90% proviene dall’Est Europa. Per quanto riguarda la soia, nonostante il nostro Paese sia il più grande produttore europeo, il raccolto nazionale riesce a garantire soltanto 700mila delle 3,6 milioni di tonnellate di farina necessaria ogni anno. Più o meno il 20%. Il resto arriva dal Sudamerica: la soia sotto forma di farina è quasi tutta argentina, quella sotto forma di semi è quasi tutta brasiliana. E praticamente tutta Ogm, «così come la Ue autorizza a fare dal 1996», ricorda Usai.

Che succederà allora in Italia, se davvero la siccità ha dimezzato il raccolto dell’Argentina, che è tra i principali produttori mondiali di soia e mais? Se per la soia l’impatto sarà immediato, per il mais sarà indiretto: oggi infatti l’acqua non manca solo nei campi sudamericani, ma rischia di non esserci anche in quelli italiani e in quelli dell’Est Europa. Inevitabile che si alzino i prezzi: «L’anno scorso - ricordai Usai - complice anche la speculazione, il mais era arrivato a raggiungere i 400 euro alla tonnellata, dai 170 che costava tradizionalmente. Questa settimana, alla Borsa di Milano è sceso sotto la soglia dei 300 euro». Se le cose si mettono male, rischiamo di tornare ai picchi del 2022. Una bella grana, per gli allevatori italiani: i mangimi rappresentano il 70% dei costi di produzione di un maiale.

Tra gli addetti ai lavori, però, c’è anche chi è più ottimista. Ai Consorzi agrari d’Italia, per esempio, sostengono che il calo della produzione di mais e soia in alcune importanti regioni dell’Argentina, causato dalla siccità, dovrebbe essere compensato a livello nazionale dalle produzioni di Brasile e Stati Uniti, che gli analisti prevedono in rialzo: «Se queste condizioni internazionali che si iniziano a prevedere dovessero essere confermate dai fatti - scrivono - riteniamo che non dovrebbero essere previsti grossi cambiamenti per mercato e prezzi nel nostro Paese».