Allerta su Ravenna, tornano gli allagamenti

Le forti piogge su Ravenna hanno creato difficoltà e allagamenti: in città si sono registrati accumuli orari di oltre 20 millimetri, con interessamento di diverse strade, specie dell’area urbana e del centro e lungo le arterie di comunicazione principale. Gli impianti idrovori - si legge in una nota del Comune - hanno funzionato al massimo e la polizia locale ha monitorato eventuali situazioni di criticità per disporre eventuali chiusure di strade e modifiche alla circolazione.

Il Comune

In serata il Comune ha raccomandato alla cittadinanza la massima prudenza e soprattutto di evitare gli spostamenti non necessari, in attesa del deflusso delle acque attraverso la rete fognaria. In particolare, tramite l’account Facebook del Comune, è arrivata la raccomandazione alla cittadinanza di «prestare la massima attenzione alle strade allagate e non accedere ai sottopassi se allagati».

La pioggia che dalla mattina di ieri ha interessato la provincia di Rimini, solo con temporanee schiarite, ha provocato una nuova frana nel territorio del comune di Gemmano, in Valconca. Sette nuclei familiari sono rimasti isolati e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Isolato, nella stessa zona, anche un allevamento di cavalli.

La maturità

Come per il sisma emiliano del 2012 e ancora prima per quello dell’Aquila, si va verso un esame di maturità snello e semplificato per gli studenti colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna: il sindaco di Ravenna Michele de Pascale si sta confrontando sul tema con il ministero dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che a margine di un convegno a Milano, ha assicurato, intanto che «sarà positiva la risposta alla richiesta degli studenti delle province di Ravenna e Forlì Cesena, di introdurre commissioni completamente interne per gli esami di Stato».

Gli spostamenti

Nelle Marche la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali in tutta la regione fino alle 24 di oggi: la pioggia di forte intensità ha causato disagi in varie zone dell’hinterland di Ancona, di Ascoli Piceno e di Fano, dove - tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio - è caduta una vera e propria bomba d’acqua che ha creato molti problemi anche sulla Statale Adriatica allagata in alcuni punti. Le condotte non sono riuscite a recepire l’acqua piovana che si è accumulata in strada: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare garage, scantinati, appartamenti a piano terra. Alcuni sottopassi si sono riempiti d’acqua e sono bloccati, ma non si segnalano persone coinvolte.